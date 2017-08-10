Navicon разработал комплексное решение для управления продажами

Системный интегратор и разработчик Navicon выпустил новый программный продукт для управления каналами продаж. Комплексное аналитическое решение Navicon Trade Data Consolidation (TDC) помогает собирать и анализировать данные партнеров — дистрибьюторов и розницы. Система предназначена для фармацевтических и FMCG-производителей и доступна клиентам Navicon с июля 2017 г.

Новое решение создано на базе системы Navicon SalesOut, однако его функциональность существенно расширена. Navicon Trade Data Consolidation (TDC) стало первым в полностью обновленной линейке продуктов Navicon Sales 360 для управления продажами и маркетингом отраслевых производителей.

Решение на платформе Microsoft SQL Server позволяет собирать и анализировать первичные, вторичные, третичные продажи, остатки продукции на складах дистрибьюторов и розницы, возвраты производителю, а также сравнивать эти данные с план-фактом визитов торговых представителей в аптеки и к врачам. Другими словами, система Navicon TDC полностью автоматизирует процессы подготовки данных и уже содержит мощный отраслевой аналитический механизм для отделов продаж и маркетинга, коммерческого и финансового департаментов.

В компании отмечают, что Navicon TDC, в сравнении с Navicon SalesOut, обладает рядом преимуществ. Прежде всего, добавлена возможность управления структурой торговых сетей. Сетевая розница часто меняет состав торговых точек, и понимание структуры сети на конкретный момент времени критично не только для планирования маркетинга в сети, но и для расчета бонусов.

Также решение Navicon TDC перенесено на высокопроизводительную платформу HTML5 и получило новый модуль управления справочными данными. В системе усовершенствованы инструменты обработки данных, в частности, автоматический алгоритм идентификации номенклатуры и разбора адресной строки по Федеральной адресной системе (ФИАС/КЛАДР).

Эксперты Navicon также создали в рамках системы аналитическую модель и интегрировали ее с платформой визуализации Microsoft Power BI — это главная «изюминка» нового решения. Теперь можно всего в несколько кликов подготовить и визуализировать отчеты с динамикой продаж по территориям, сравнить закупки сетей и продажи дистрибьюторов, оценить эффективность работы полевой команды или проведенных партнерами маркетинговых активностей.

«Мы замечаем растущий интерес предприятий, работающих с большим количеством партнеров к поэтапной координации всех типов взаимоотношений с ними, от заключения соглашений до контроля продаж. Поэтому запуск Navicon TDC — только первый этап нашего плана по усовершенствованию линейки решений для комплексного управления всеми данными в организации. Решения линейки Navicon Sales 360 будут фиксировать всю информацию о продажах, работе торговых представителей, партнерском маркетинге. Принятие управленческих решений будет опираться на весь комплекс доступных данных о бизнесе», — сказал Евгений Голубицкий, руководитель продуктов департамента инноваций Navicon.

Сейчас решение Navicon TDC оптимизировано для компаний фармацевтического и FMCG-секторов. В частности, специально для индустрии товаров широкого потребления (FMCG) специалисты Navicon разработали интеграционный адаптер — данные от дистрибьюторов ежедневно автоматически передаются в хранилище производителя. В будущем компания планирует расширять функциональность Navicon TDC таким образом, чтобы решение удовлетворяло потребностям всех производственных и промышленных предприятий.

Выбор первых фокусных отраслей обусловлен высокой конкуренцией и непрерывным ростом этих секторов экономики. Объем фармацевтического рынка в России вырос на 7% за 2016 г. и составил p1,344 трлн, по данным DSM Group. В то же время, рынок FMCG стабильно растет на 4-5% в год, считают в аналитическом агентстве GfK. Во многом рост возможен за счет более эффективной, чем раньше, работы производителей с дистрибьюторами и сетями: организации прозрачного взаимодействия, совместного маркетинга и непрерывного контроля дистрибуции.