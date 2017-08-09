«Россоюзспас» подключил облачную АТС, распределяющую вызовы на мобильные спасателей

Жители России, оказавшиеся в чрезвычайной ситуации, смогут теперь звонить по дополнительному многоканальному номеру 8 (499) 68-51-112 в штаб общественной организации «Российский союз спасателей», откуда входящий вызов будет переадресован наименее загруженному спасателю. Специалисты в полевых условиях смогут получить информацию о местоположении потерпевшего и сформировать наиболее эффективный план действий.

Многоканальный городской номер и виртуальная АТС были предоставлены «Россоюзспасу» бессрочно и на безвозмездной основе федеральным оператором связи MCN Telecom, оказывающим широкий спектр телекоммуникационных услуг в России и Венгрии. В облачной АТС реализована функция гибкой настройки системы распределения звонков, которая позволяет перенаправлять вызовы c многоканальных городских номеров на мобильные телефоны. Таким образом, работникам службы спасения не обязательно круглосуточно оставаться рядом со стационарным телефонным аппаратом. Достаточно задать маршрут перераспределения экстренных входящих звонков.

«В феврале мы рассказывали о партнерском проекте по безвозмездному предоставлению услуг телефонии крупной организации спасателей–добровольцев в Будапеште Central-Buda Volunteer Civil Protection Association. Результаты проекта превзошли ожидания обеих заинтересованных сторон, поэтому мы решили попробовать поддержать аналогичную организацию, участвующую в мероприятиях по защите и спасению населения, объектов и территорий России. Таким образом, российский проект стал логичным продолжением успешно реализованной программы в Венгрии», – комментирует Александр Мельников, генеральный директор группы компаний MCN Telecom.

В дополнение к виртуальной АТС федеральный оператор связи предоставил добровольческой организации возможность бесплатно воспользоваться услугой FMC (Fixed Mobile Convergence), выдав для тестирования несколько сим-карт одного из крупнейших мобильных операторов, партнерство с которым анонсировал в начале июля. С помощью технологии FMC спасатели, находящиеся вне штаба «Россоюзспаса», смогут оставаться на связи с коллегами, совершая звонки по коротким номерам с мобильных устройств.

Абонентам, подключившим FMС-услугу, доступны все функции облачной АТС, в том числе приветствие, голосовое меню, переадресация звонка, распределение звонков через очередь, запись разговоров, онлайн-мониторинг, полная статистика, интеграция с AmoCRM, «Битрикс 24», SoftForSale.

«Главное преимущество принимаемого новшества, состоит в том, что сообщить о чрезвычайной ситуации в аварийно-спасательное подразделение можно будет не зависимо от того, находятся спасатели-добровольцы рядом со стационарным телефоном или нет, –– комментирует Сергей Щетинин, председатель Высшего совета Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей». – При этом, звонок можно будет осуществлять по единому номеру оперативно-дежурной службы Российского общественного специализированного спасательного отряда, а далее этот вызов будет обработан и переадресован на реагирующее подразделение».

По словам Сергея Щетинина, возможности, предоставленные «Россоюзспасу» в области связи и информирования о ЧС, станут в ближайшее время ещё шире: добровольцы будут максимально оперативно получать данные, удобно и быстро обрабатывать их, а затем как можно скорее и более точечно и целенаправленно переадресовывать поступившие срочные вызовы. «В нашем деле важно, чтобы подобный алгоритм работал качественно и эффективно, уменьшая риски для пострадавших в разных регионах. Уверен, что, благодаря нововведению, нам удастся значительно раздвинуть границы возможного: реагирование на сообщения о ЧС будет осуществляться оперативнее, а работа наших добровольцев станет мобильнее», – подытожил Сергей Щетинин.