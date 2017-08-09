Konica Minolta выпустила цифровые печатные машины для больших тиражей

Компания Konica Minolta сообщает о выпуске линейки высокопроизводительных цифровых печатных машин (ЦПМ) AccurioPress C6100, предназначенных для цветной печати средних и больших тиражей.

Линейка AccurioPress C6100 Series представлена двумя моделями — C6085 (производительность — 85 стр/мин) и C6100 (100 стр/мин), которые пришли на смену моделям bizhub C1100 и С1085. Новейшие ЦПМ созданы специально для заказчиков, у которых появилась необходимость расширить объемы цифровой печати, а также для тех, кто печатает большие тиражи на регулярной основе.

«Все наши заказчики, включая полиграфические предприятия, департаменты централизованной печати крупных компаний, цифровые типографии, оценят преимущества новой серии. Эти действительно производительные машины были разработаны с целью снизить время подготовки и обеспечить печать отличного качества с высокой надежностью и стабильностью. Благодаря новому интегрированному модулю Color Care, эти машины лишены традиционных для цифровой печати узких мест: рутинных процессов сведения лицевой и оборотной сторон, многоэтапной настройки цветопередачи и запутанных настроек для бумаги – все это остается в прошлом», — сказал Карл-Фридрих Эденхайзен (Karl Friedrich Edenhuizen), менеджер по продукции департамента печатных устройств Konica Minolta.

Бесперебойность работы гарантируется благодаря полной автоматизации таких функций, как настройка цвета, контроль плотности и цветопередачи, а также сведение лицевой и оборотной сторон отпечатка. Улучшенные характеристики новых ЦПМ, включая стабильность подачи бумаги, поддержку широкого спектра носителей плотностью от 52 г/м2 до 400 г/м2, в том числе на синтетических носителях, самоклеящихся и фактурных бумагах, существенно расширяют производственные возможности. Для экономичной печати на конвертах предлагается специальный узел закрепления. В Konica Minolta отмечают, что все перечисленные функции сегодня крайне востребованы в печатном бизнесе.

«Линейка C6100 укрепит позицию Konica Minolta в качестве ведущей компании — разработчика производительных, надежных и качественных систем печати, — заметил Эденхайзен. — Новинки не просто отвечают ожиданиям заказчиков, но и значительно превосходят их, предлагая качество цифровой печати на уровне офсетных образцов. Также все наши клиенты получают сервисную поддержку, являющуюся одной из лучших на рынке».

Одним из важных составляющих высокого качества изображения, стабильности и надежности работы является собственная разработка компании — тонер Simitri HD E. Он имеет низкую температуру закрепления, высокие показатели текучести и устойчивости к физическому воздействию, что обеспечивает цифровым оттискам сходство с офсетной печатью, сохраняя естественную фактуру носителя.

«Новая линейка также обеспечивает рекордно высокие показатели месячной нагрузки за счет использования компонентов с большим ресурсом. Серия ЦПМ AccurioPress C6100 – это наши наиболее эффективные и автоматизированные печатные машины на текущий момент, вобравшие передовые инновации Konica Minolta. Они созданы, чтобы помочь заказчикам улучшить производительность печати, автоматизировать рутинные процессы, расширить ассортимент продукции и увеличить прибыльность бизнеса», — заключил Карл-Фридрих Эденхайзен.

AccurioPress C6100 и С6085 будут доступны к заказу в России в сентябре 2017 г.