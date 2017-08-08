«РТ-Информ» автоматизировал документооборот «Калугаприбор»

«РТ-Информ» (центр компетенции в области ИТ и ИБ госкорпорации Ростех) завершил проект по созданию системы электронного документооборота предприятия «Калугаприбор». Как ожидается, автоматизация делопроизводства способствует дальнейшему росту эффективности управления бизнес-процессами организации «Ростеха».

Перед командой проекта была поставлена цель сократить временные и материальные затраты на управление документацией и записями на бумажных носителях предприятия, повысить эффективность работы сотрудников с нормативно-справочной информацией. Специалистам «РТ-Информ» предстояло создать связанный и прозрачный документооборот, автоматизировать огромные потоки входящей и исходящей корреспонденции.

В результате проекта на базе платформы «1С: Документооборот» была развернута система электронного документооборота, формирующая единое информационное пространство для всей организации. Новая СЭД позволила сократить объём «бумажного» копирования документов в ходе рассмотрения, повысить качество и эффективность работы всех участников процесса, как на уровне персональной деятельности, так и на уровне организационных подразделений. Сейчас в СЭД осуществляется регистрация любых типов документов, исполнение поручений, происходит согласование документации, поддерживаются и ведутся справочники. Реализованы дополнительные функции закупок, управления договорами, сбора и актуализации прогнозных данных о движении денежных средств, осуществления платежей.

«Модернизация СЭД на местах — важный шаг на пути к созданию единого информационного пространства госкорпорации и обеспечению функционирования сквозных бизнес-процессов», — отметил генеральный директор «РТ-Информ» Камиль Газизов.