«Росэлектроника» приблизила создание беспилотного комбайна

Специалисты холдинга «Росэлектроника» изготовили опытные образцы навигационно-связных элементов бортового и диспетчерского оборудования для системы управления беспилотной сельскохозяйственной техникой. Работы осуществляются в интересах группы компаний «Ростсельмаш» московским «НИИ микроэлектронной аппаратуры «Прогресс».

Инженеры института, в частности, разработали составные части бортовой навигационно-связной аппаратуры, а также аппаратную часть диспетчерского центра автоматизированного управления сельхозтехникой. Аппаратура обеспечивает точность навигации 2,5 см. Связь с базовой станцией фазовых дифференциальных поправок обеспечивается в каналах GSM и УКВ.

В соответствии с техническим заданием опытный образец бортового навигационно-связного модуля выполнен в виде корпусного изделия с габаритными размерами не более 280х280х100 мм, весом не более 3,5 кг, и имеет интерфейсы для подключения к штатной бортовой системе управления сельскохозяйственной техники. При этом весогабаритные показатели непосредственно модуля (без корпуса) не превышают 200х200х95 мм, 1 кг.

Разработки выполнены в рамках второго этапа проекта по созданию аппаратно-программных средств управления беспилотной сельхозтехникой, который планируется завершить в ноябре 2018 г.

На третьем этапе работ, который планируется завершить до мая 2018 г., предполагается проведение предварительных испытаний опытных образцов. На заключительном, четвертом этапе — приёмочные испытания в составе конечного оборудования.

Проект разработки комплекса автоматизированного управления сельскохозяйственной техникой начался осенью 2016 г. Комплекс включает в себя оборудование, размещаемое на борту трактора или комбайна и в диспетчерском центре, обеспечивающем автоматизированное управление и контроль работы сельхозтехники в зоне координатного земледелия. Основным узлом бортового оборудования является автопилот, встраиваемый в гидравлическую систему транспортного средства для обеспечения максимальной точности удержания курса движения. Автопилот состоит из трех компонентов: высокоточный навигационный приемник ГЛОНАСС/GPS/GALILEO, работающий в режиме RTK, контроллер с дисплеем и гидравлический управляющий блок.

НИИМА «Прогресс» в рамках проекта осуществляет разработку навигационно-связной аппаратуры.

Координатное земледелие, учитывающее различные почвенные неоднородности в пределах одного поля, с использованием автоматизированных систем управления техникой, позволяет значительно повысить производительность сельскохозяйственных операций, эффективность высева (экономия около 10%), расчета норм удобрений и средств защиты растений, а также точность предсказания урожайности. Технология активно применяется в странах с развитым сельским хозяйством, однако в России пока не получила широкого распространения.

В 2017 г. госкорпорация «Ростех» присоединила к холдингу «Росэлектроника» Объединенную приборостроительную корпорацию. Объединенный холдинг является крупнейшим в России разработчиком и производителем радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-радиоэлектроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Объединяет более 170 предприятий и научных организаций радиоэлектронной отрасли. Общая численностью работающих — 75 тыс. человек. Продукция холдинга поставляется более, чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга превышает p180 млрд.