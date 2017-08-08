«Мегафон» запустил гигабитную LTE-сеть

«Мегафон» начал коммерческую эксплуатацию сети Gigabit LTE. Пиковая скорость загрузки данных во время демонстрации возможностей в действующей сети составила 979 Мбит/с. Для теста использовалось оборудование радиодоступа Nokia AirScale, готовое к поддержке 5G и смартфон одного из производителей.

Для достижения скорости 979 Мбит/с использованы агрегация 3-х несущих частот (две по 20 МГц 2600 FDD, одна 20 МГц — 1800 FDD), модуляция 256 QAM и технология 4х4 MIMO. Демонстрация проходила на смартфоне. Со стороны базовой станции использовались существующие радиомодули Nokia Flexi Multiradio, которыми оборудованы большинство площадок «Мегафона» в Москве и области, а также системный модуль Nokia AirScale, готовый к поддержке 5G.

«Мегафон» — первый оператор в России, который запустил коммерческую сеть с поддержкой гигабитного LTE, и один из первых — в Европе.

«Мы подготовили инфраструктуру и максимально использовали возможности уникального частотного спектра компании. В прошлом году на чемпионате мира по хоккею в Москве мы демонстрировали 450 Мбит/с, в июне на ПМЭФ установили абсолютный рекорд скорости, а сегодня добились 979 Мбит/с на смартфоне в коммерческой сети.», — отметил Алексей Семенов, директор столичного филиала «Мегафона».

Гигабитное LTE-соединение — это не просто максимальная скорость, но и большая пропускная способность сети, что делает ее полезной для всех пользователей сети, а не только для тех, кто использует гигабитные LTE-смартфоны. Мобильное устройство с поддержкой гигабитного LTE-соединения способно завершать сеансы мобильного интернета значительно быстрее, тем самым освободив сетевые ресурсы для других пользователей.

«Мы рады, что Россия стала одной из первых европейских стран, где появилась коммерческая гигабитная LTE-сеть и устройство, поддерживающее эту технологию. Гигабитный LTE — это важнейший шаг на пути к 5G», — отметила Юлия Клебанова, вице-президент по развитию бизнеса компании Qualcomm Europe.

Деметрио Руссо (Demetrio Russo), вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа, сказал: «Компания Nokia постоянно инвестирует в развитие инновационных технологий, которые обеспечивают все более высокие скорости передачи данных и позволяют ведущим мировым операторам связи, таким как «Мегафон», получать все преимущества высоких скоростей там, где это необходимо. Скорость передачи данных становится одним из ключевых факторов, стимулирующих внедрение инноваций. Сегодняшняя демонстрация, с использованием решения Nokia LTE-A Pro — это еще один важный шаг к будущему запуску сетей 5G компании «Мегафон».