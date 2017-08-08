«Эльдорадо» будет повышать эффективность сотрудников с помощью видеоконференцсвязи

Российская компания Spirit объявила об успешном внедрении своего программного продукта для видеоконференций VideoMost в одной из ведущих российских сетей магазинов бытовой техники, электроники и товаров для дома «Эльдорадо».

Использование VideoMost позволило развернуть и настроить систему внутрикорпоративных видеоконференций повысить эффективность работы сети магазинов. Благодаря VideoMost, сотрудники «Эльдорадо» получили доступ к высококачественной многоточечной видеосвязи с полным набором дополнительных инструментов для удаленного совместного принятия решений и оптимизации бизнес-процессов.

VideoMost обеспечивает сотрудников «Эльдорадо» HD видео и различными функциями для совместной работы, такими как: групповой и приватный чат; электронная доска, позволяющая изображать схемы, графики и любые другие рисованные иллюстрации прямо в интерфейсе конференции; запись разговоров для обеспечения возможности последующего их анализа с целью повышения качества работы отдельных филиалов, либо повышения квалификации сотрудников; SIP-интеграция с возможностью подключения в конференцию обычного стационарного телефона. «Эльдорадо» проводит не только удаленные совещания, но и дистанционные семинары и курсы повышения квалификации для своих сотрудников через VideoMost.

«Мы рады, что «Эльдорадо», как и многие другие российские компании сделало выбор в пользу VideoMost и используют наши видеоконференции в качестве основного инструмента для внутрикорпоративных коммуникаций», — сказал Юрий Хомяк, директор по продажам VideoMost в России. — «VideoMost — оптимальный выбор для компании с разветвленной офисной сетью и представительствами в разных регионах страны и мира. Высокое качество видео и аудио, широкие функциональные возможности VideoMost и легкая масштабируемость системы способны заменить традиционные способы коммуникации и иностранные аппаратные ВКС-системы».

Обширная география присутствия компании «Эльдорадо» охватывает более 200 городов и насчитывает более 600 магазинов в разных регионах РФ. Оборот сети в 2016 г. составил p130 млрд.

Инновационные коммуникационные программные продукты Spirit операторского класса используются операторами связи, производителями оборудования, разработчиками программного обеспечения и веб-сервисов и обслуживает свыше 1 млрд пользователей более чем в 100 странах мира.