Российский чат-бот для Facebook и Telegram помогает получать компенсации за отмену авиарейсов

Команда разработчиков Botlab создала чат-бот, который помогает получать компенсации за отмену или перенос авиарейса. Решение работает в социальной сети Faceboook и мессенджере Telegram.

Используя CashBackAir, пользователь в режиме диалога вводит обезличенные данные о своих авиабилетах. В случае задержки или отмены авиарейса чатбот сообщает о возможности компенсации и присылает ссылку на простую форму заявки. После заполнения остается только ждать выплат.

Разработчики отмечают, что основное отличие этого решения от других сервисов — возможность указания будущих вылетов. CashBackAir работает с Сlaim Сompass, которые занимаются юридической поддержкой пользователей в получении компенсаций от авиакомпаний.

Создатели решения напоминают, что только в мае 2017 г. в Европе были отменены 4 тыс. рейсов, а 114 тыс. — задержаны, поэтому CashBackAir может стать новым кейсом полезного использования чат-ботов в реальной жизни.