Российские компании увеличили число электронных закупок на площадке В2В-Center на 14%

79,8 тыс. электронных закупок на общую сумму свыше p646 млрд провели российские компании за первую половину 2017 г. на торговой площадке В2В-Center. По сравнению с первой половиной прошлого года число закупок выросло на 14%.

Самыми активными пользователями ЭТП остались электроэнергетические компании. Они провели 24% от общего числа (28,5% от общего объема) закупок. На втором месте по числу тендеров оказались металлургические предприятия. Их доля — 14,7% от общего числа и 6,9% от общего объема закупок. Машиностроительные и военно-промышленные предприятия провели 13,3% всех тендеров (10,6% от общего объема).

Значительно увеличилась доля закупок атомной отрасли — 10,5% от общего числа закупок. По объемам они вышли на второе место после энергетических компаний и составили 22,4%. На пятом месте — нефтегазовые и нефтесервисные компании, которые провели 4,9% всех тендеров (6,4% от общего объема).

Благодаря новым заказчикам выросла доля закупок телекоммуникационных компаний: 3,3% по числу и 7,4% по объему. Среди растущих сегментов также оказались сельское хозяйство, пищевая промышленность и розничная торговля.

Самыми популярными категориями закупаемых товаров стали машиностроительная и металлургическая продукция, а также строительные материалы и услуги.

В ходе 21% (20,9% в первом полугодии 2016 г.) тендеров закупалась машиностроительная продукция. Это оборудование для горнодобывающей промышленности, станки, устройства гидро- и пневмоавтоматики, нефтепромысловое и буровое оборудование для нефтесервисных и электроэнергетических компаний, нефтехимических и металлургических предприятий.

17% (17,3% в первом полугодии 2016 г.) закупок пришлось на строительные товары и услуги. Электроэнергетические и металлургические компании выбирали подрядчиков на капитальное строительство, реконструкцию, проектирование инженерных сетей и коммуникаций, проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы.

Доля закупок металлургической продукции осталась неизменной — 12%. Машиностроительные, оборонные и металлургические заводы закупали прокат, листовой металл и метизы, а предприятия нефтегазовой отрасли покупали трубы и трубопроводную арматуру.

Значительный рост продемонстрировали закупки транспортных и логистических услуг их доля выросла на с 5% до 7%. Целлюлозно-бумажные, нефтесервисные и химические предприятия выбирали перевозчиков материалов и готовой продукции.