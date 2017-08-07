Месячная аудитория мобильного приложения «Госуслуги» за год увеличилась более чем в пять раз

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило о том, что активная месячная аудитория приложения «Госуслуги» в июле 2017 года составила 3,3 млн человек. Это более чем в пять раз превышает показатель июля 2016 года. Тогда активная месячная аудитория приложения составляла 629 тыс. человек. Активным считается пользователь, который как минимум один раз в месяц запустил приложение. Так, например, в июле 2016 г. один активный пользователь открывал приложение в среднем пять раз, а в июле 2017 г. — уже восемь.

В июле 2017 г. через мобильное приложение пользователи совершили 26,5 млн запросов на получение государственных услуг и 703 тыс. платежей. По популярности лидируют запросы о судебной задолженности (10 млн), запросы о налоговой задолженности (8,5 млн), запросы о штрафах ГИБДД (7,3 млн). Также пользуются спросом подача заявления на получение водительского удостоверения (49 тыс.), регистрация транспортных средств (47 тыс.), подача заявления на загранпаспорт (44 тыс.) и запись к врачу (33 тыс.).

Приложение «Госуслуги» доступно на сайте m.gosuslugi.ru для всех мобильных устройств, работающих на операционных системах iOS, Windows Phone и Android. Предусмотрена функция создания кода доступа к приложению для дополнительной защиты данных, а также возможность входа по отпечатку пальца для устройств, поддерживающих эту функцию.

Летом 2016 г. мобильное приложение Единого портала государственных и муниципальных услуг получило премию «Золотое приложение–2016» в трех конкурсных номинациях: «Образ жизни», «Продуктивность, сервисы, обучение», «Лучшее приложение бренда». Пользователи высоко оценивают качество приложения — 4,5 из 5 возможных баллов.