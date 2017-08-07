«Корус Консалтинг» автоматизировала управление проектами в «дочке» Росатома

Группа компаний «Корус Консалтинг» завершила проект по созданию методологии и автоматизации процессов проектного управления на базе платформ Microsoft SharePoint 2016 и Microsoft Project 2016 в Rusatom Overseas.

Rusatom Overseas — дочерняя компания Госкорпорации «Росатом», ответственная за продвижение на зарубежных рынках интегрированного предложения по сооружению объектов атомной энергетики. Для соответствия международным стандартам в области управления проектами руководство Rusatom Overseas поставило задачу повысить эффективность и прозрачность существующей системы проектного управления.

Партнером проекта по созданию системы по результатам конкурса стала группа компаний «Корус Консалтинг», специализирующаяся на сложных комплексных проектах, охватывающих все бизнес-процессы компании и обладающая большим проектным опытом. В качестве технологического решения были предложены платформы Microsoft SharePoint 2016 и Microsoft Project 2016.

Результатом масштабного внедрения стала комплексная система управления. Для руководства компании и менеджеров проектов была создана единая контрольная панель, на которой отображается и регулярно обновляется фактическая информации по проектам, а также прогноз рисков и их предупреждение. Специально разработанная мобильная версия программы обеспечивает оперативное взаимодействие сотрудников вне зависимости от места нахождения.

Использование единых правил, методик и форм при формировании плановых документов и отчетности по различным проектам позволило не просто автоматизировать документооборот внутри проектов, но и дополнительно сформировать базу знаний по всей проектной деятельности компании.

«Комплексное решение для управления проектами имеет важнейшее значение для реализации амбициозных планов Rusatom Overseas на международном рынке. Успешное построение методологии и внедрение автоматизированной системы — значительный шаг в этом направлении,» — подчеркнула Екатерина Хитрова, директор по организационному развитию Rusatom Overseas.

«Совместно с командой Rusatom Overseas была создана уникальная методология проектного управления, под которую мы адаптировали текущие решения «Корус Консалтинг». Мы создали не просто систему управления проектами, полностью закрывающую все потребности заказчика, но и сделали значительный шаг на пути дальнейшего развития культуры проектного управления в отрасли,» — сказал Александр Невинчаный, заместитель генерального директора «Корус Консалтинг».