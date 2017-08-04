В ракетно-космической отрасли внедрят «Цифровое предприятие»

Военно-промышленная корпорация «НПО машиностроения» объявила о начале автоматизации процессов управления НИОКР. В качестве платформы был выбран уникальный отечественный комплекс программного обеспечения «Цифровое предприятие», разработанный Российским федеральным ядерным центром — Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) для предприятий ядерного оружейного комплекса группы компаний «Росатом». Комплекс базируется на отечественных продуктах, среди которых система Alfa.

Функционал «Цифрового предприятия» учитывает характер работы предприятий ОПК: возможность существенного изменения планов работ в ходе реализации проектов, многообразие видов деятельности, высокую вероятность изменения проектной документации изделий в процессе изготовления, большую длительность и сложность технологических циклов проектов.

Программный комплекс успешно внедрен в Ядерном оружейном комплексе России. Его применение в «НПО машиностроения» — это первое внедрение вне структуры Росатома. Проект выполняется РФЯЦ-ВНИИЭФ в сотрудничестве с компанией «Информконтакт» и специалистами заказчика.

«Безусловно, НИОКР — это важная составляющая деятельности нашего предприятия. Задача выбора программной платформы для создания современной системы управления НИОКР оказалось непростой. Честно говоря, мы уже вообще сомневались, что найдется подходящее работоспособное решение. Во время посещения РФЯЦ и знакомства с «Цифровым предприятием» в действии, мы отметили близкое по сути и адаптируемое под требования наших управленцев решение. Первое ощущение было, что оно создавалось практически под нас. А с учетом того, что это единственное законченное отечественное решение, которое уже содержит готовые модели управления деятельностью сложного научно-производственного предприятия и решает задачи по управлению жизненным циклом изделий во всех контурах — вплоть до гостайны — и был сделан выбор в пользу «Цифрового предприятия», — сказал Виктор Скоробатюк, заместитель начальника ЦКБМ — начальник комплекса информационных технологий «НПО машиностроения».

«Для нас представляет большой интерес сотрудничество с таким неординарным предприятием как «НПО машиностроения». Это хорошая возможность обкатать «Цифровое предприятие» в другой отрасли. Не сомневаюсь, что такой проект станет стимулом для развития системы и облегчит ее тиражирование на предприятиях ОПК», —заявил заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ по ИТ и бизнес-процессам — начальник службы ИТ и БП Олег Кривошеев.

В ближайших планах «НПО машиностроения» — автоматизация управления закупками и материально-техническим обеспечением. Этот блок тесно связан с управлением НИОКР.

«НПО машиностроения» выполняет проекты государственной важности, создавая не имеющие аналогов в мире ракетные и ракетно-космические комплексы и системы. Для решения таких задач нужны современные инструменты, позволяющие реализовать особенности деятельности столь сложного научно-производственного предприятия.