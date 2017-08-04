HP представила в России устройства LaserJet 600 для «офиса будущего»

Компания HP объявила о старте продаж линейки устройств HP LaserJet Enterprise 600, имеющих высокий уровень безопасности и производительности. В компании заявили, что МФУ отличаются серьезной энергоэффективностью и профессиональным качеством печати.

«Выводя на российский рынок новые устройства HP LaserJet 600, мы открываем совершенно новые возможности корпоративной печати для среднего и крупного бизнеса. Эти лазерные МФУ сочетают последние инновации HP в области печати, — сказал Михаил Сорокин, менеджер по развитию категории корпоративных устройств печати, HP в России. — Все устройства новой линейки, от персональных монохромных принтеров LaserJet до самых крупных МФУ корпоративного класса Enterprise Flow, дополняют портфолио решений HP с технологией JetIntelligence, бьющих рекорды по объемам поставок по всему миру».

Устройства серии LaserJet 600 обладают уникальным функционалом самовосстановления: в случае атаки или подозрительной активности они автоматически перезагружаются. Помимо этого, они имеют такие функции, как встроенное шифрование для защиты данных на жестком диске, безопасное удаление конфиденциальной информации, а также возможность отключения портов и протоколов для защиты от неавторизованного доступа.

Пользователям предлагается современный интерфейс, напоминающий интерфейс планшетов. Аналогичное решение было релизовано на недавно поступивших на российский рынок принтерах HP LaserJet формата А3. В новые элементы интерфейса входят центр сообщений, улучшенное окно предварительного просмотра, дополнительная кастомизация, централизованный список контактов и новые приложения для оптимизации рабочих процессов.

Встроенное ПО имеет функцию автоматического обновления, что позволяет сохранять высокий уровень безопасности и производительности. Помимо этого, устройства серии 600 имеют улучшенные рабочие инструменты, в частности, при сканировании потенциальные ошибки или пропущенные страницы обнаруживаются автоматически.