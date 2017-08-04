Fly выпустил LTE-смартфон для селфи

Бренд Fly представил новую модель Fly Selfie 1 — это смартфон, объединяющий в себе технологии для создания качественных фотографий и необходимые характеристики для эффективной коммуникации. У селфифона две камеры, основная и фронтальная. Фронтальная оснащена 13 МП модулем и диафрагмой f/2.0, что позволяет получать яркое и четкое изображение даже при плохом освещении. Двойная портретная вспышка с очень мягкой подсветкой обеспечивает селфи-снимки естественной цветопередачей. Для удобства управления фронтальной камерой можно использовать кнопку регулировки громкостью.

Такое же разрешение — 13 МП — и у основной камеры, что делает возможным получение четких и детализированных фотографий. Интерфейс режима фото включает в себя широкий выбор режимов съемки и визуальных эффектов. Благодаря различным фильтрам можно сделать фотографию еще оригинальнее, фильтры можно применять и во время фотосъемки.

Эргономичный корпус смартфона из гладкого матированного алюминия с габаритами 50.3 x 74.37 x 9.6 мм сочетает в себе элегантный дизайн и устойчивость к повреждениям. Основные внешние элементы — модуль основной камеры, сканер отпечатков пальцев и грани на задней крышке смартфона имеют тонкое лазерное обрамление. Модель имеет два цветовых решения — глубокий черный и яркий красный.

Большой IPS-дисплей с диагональю 5.2 дюйма и HD-разрешением выполнен по технологии Full Lamination и передает насыщенное и четкое изображение даже при ярком солнечном свете. Увеличенные углы обзора IPS матрицы повышают уровень комфорта при просмотре документов и мультимедийных файлов, а слегка изогнутое по краям 2.5D стекло делает образ смартфона эстетически завершенным.

Четырехъядерный процессор MediaTek MT6737 с тактовой частотой 1.25 ГГц работает под управлением ОС Android 7.0 Nougat и позволяет эффективно решать весь спектр повседневных задач. В платформу интегрирован модуль сотовой связи, модули навигации GPS и A-GPS, Bluetooth 4.0 и Wi-Fi. Оперативная память объемом 2 ГБ обеспечит хорошую функциональность всех необходимых приложений. Встроенная память 16 ГБ позволит сохранить весь медиа-контент в памяти смартфона, а при необходимости память можно расширить до 32 ГБ с помощью карт-памяти microSDHC.

Смартфон имеет два слота для SIM-карт и работает в LTE 4G сетях (band 3, 7, 20), максимальная скорость передачи данных — 150 Мбит/с. Fly Selfie 1 доступен в продаже в салонах сотовой связи ведущих федеральных розничных сетей, и в региональных ритейл-сетях по рекомендованной стоимости 8 990.