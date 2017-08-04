Банк «Точка» и QIWI будут сотрудничать в сегменте малого бизнеса

Банк для предпринимателей «Точка» и QIWI договорились о сотрудничестве в сегменте малого бизнеса. «Киви банк» будет обслуживать предпринимателей на базе сервиса, разработанного «Точкой». Для этого «Точка» передаст «Киви Банку» права на использование своих технологий, а также окажет методологическую поддержку для запуска платформы и обеспечения стабильно высокого уровня клиентского сервиса. В свою очередь, клиенты «Точки» получат возможность использовать сеть QIWI для приема платежей.

«Точка» — это успешный самостоятельный проект, один из лучших для «Открытия». Новый формат сотрудничества, который мы запускаем с компанией QIWI, открывает клиентам доступ к лучшим сервисам, существующим на рынке. Помимо повышения удовлетворенности клиентов, для «Открытия» и QIWI реализация этого проекта создает потенциал для дополнительной монетизации, в том числе за счет кросс-продаж, и сокращения расходов — использование технологий партнера позволяет обеим компаниям не инвестировать в разработку собственных аналогичных сервисов, а получить доступ к готовому отработанному решению», — сказал Евгений Данкевич, председатель правления банка «Открытие».

«Технологическое взаимодействие с «Точкой» является одним из шагов в стратегии трансформации QIWI в bank-as-a-service (банк-как-сервис). Объединив усилия с близкой нам по духу «Точкой», мы будем совместно работать над созданием качественно новой технологической среды для компаний сегмента малого и среднего бизнеса», — отметил Сергей Солонин, генеральный директор группы QIWI.

«Для нас сотрудничество с QIWI — первый опыт масштабирования нашего сервиса с участием партнеров, по итогам которого мы планируем рассмотреть возможность такого сотрудничества и с другими компаниями. На мой взгляд, QIWI — идеальный партнер для реализации проекта. В основе сервиса, созданного «Точкой», лежит философия, согласно которой мы должны быть не просто банком, а партнером, который помогает своим клиентам. Продукты и сервисы, которые предлагает QIWI, говорят о том, что компания придерживается аналогичного подхода. Например, их кассовое решение одинаково удобно для всех клиентов — от маленьких магазинов до супермаркетов, от онлайн-торговли до курьеров», — заявил Борис Дьяконов, управляющий директор банка для предпринимателей «Точка».