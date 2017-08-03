В корпоративном Linux от Red Hat появилась поддержка гибридных мультиоблачных сред

Компания Red Hat объявила о выпуске Red Hat Enterprise Linux 7.4, новейшей версии корпоративной Linux-платформы, которая предлагает новые возможности для ИТ-автоматизации и повышения производительности и безопасности традиционных и облачных приложений. Red Hat Enterprise Linux 7.4 предоставляет корпоративным заказчикам фундамент для решения широкого спектра задач в физических, виртуальных, гибридных, общедоступных и мультиоблачных средах.

От традиционных физических серверов и виртуальных машин до облачных и контейнерных сервисов нового поколения — современная операционная система должна связывать воедино все вычислительные среды, которые использует организация. Red Hat Enterprise Linux 7 решает эту задачу, объединяя инновации с открытым кодом, тем самым предоставляя фундамент для цифровой трансформации предприятия с сохранением существующих систем и рабочих нагрузок.

Новые функции для обеспечения безопасности

Угрозы для ИТ-инфраструктур непрерывно эволюционируют, поэтому организациям требуются новые методы обеспечения безопасности для всего стека применяемых программных решений, позволяющие проактивнее выявлять уязвимости и закрывать бреши в системах защиты. Безопасность начинается на уровне операционной системы — поэтому Red Hat Enterprise Linux 7.4 предлагает целый ряд новых и усовершенствованных функций для усиления защиты производственных сред для критически важных рабочих нагрузок, как традиционных, так и облачных.

Обновленные средства аудита упрощают фильтрацию событий системы аудита, дополнительную детализацию критически важных событий и интерпретацию больших массивов записей. Функция USB Guard обеспечивает дополнительный контроль подключения устройств USB на уровне отдельных пользователей для предотвращения утечек и проникновения вредоносного ПО. Улучшенные средства безопасности контейнеров с полной поддержкой SELinux с файловой системой OverlayFS призваны защитить базовую файловую систему и использовать docker и пространства имен (namespaces) совместно, детально разграничив права доступа

Производительность при работе с хранилищами данных увеличена

Современные бизнес-приложения предъявляют повышенные требования к производительности сети и хранилищ данных, которые не всегда совместимы с традиционными операционными системами и аппаратными средствами. Red Hat Enterprise Linux 7, изначально создававшаяся с прицелом на модернизацию и оптимизацию корпоративных ИТ-инфраструктур, в новой версии предлагает целый ряд механизмов для увеличения производительности при работе с сетью и хранилищами данных.

Поддержка NVMe Over Fabric повышает гибкость и снижает накладные расходы при использовании размещенных в ЦОД высокопроизводительных устройств хранения NVMe с подключением Ethernet или Infiniband. Улучшена производительность при развертывании в общедоступных облачных средах, включая ускоренную загрузку ОС для быстрого запуска критически важных приложений и поддержку технологии Elastic Network. Присутствует и Adapter (ENA) на платформе on Amazon Web Services (AWS) для реализации новых сетевых возможностей.

Linux-контейнеры и новая версия ОС

Linux-контейнеры становятся новым корпоративным стандартом построения, развертывания и сопровождения современных приложений, обеспечивая выход на новые уровни операционной эффективности, скорости разработки и гибкости управления приложениями на всем протяжении жизненного цикла. Базирующаяся на основе Red Hat Enterprise Linux 7.4, новейшая версия ОС Red Hat Enterprise Linux Atomic Host предлагает расширенные возможности для применения контейнерных технологий в корпоративных средах.

Усиленная безопасность без ущерба для производительности достигается за счет поддержки SELinux и OverlayFS, а также 100% поддержки graph driver для хранилища overlay2. Поддержка технологии наслоения пакетов (package layering) rpm-ostree позволяет добавлять пакеты в ОС хоста, такие как агенты мониторинга и драйвера устройств. Анонсированная поддержка (как Technology Preview) LiveFS позволяет устанавливать обновления безопасности и многослойные пакеты без перезагрузки.

Управление и автоматизация

Современные дата-центры, в состав которых сегодня может входить все, начиная от «голого железа» и заканчивая общедоступными облачными платформами, значительно усложняют управление корпоративными ИТ-средами. Дополняя возможности системы централизованного управления Red Hat Satellite и технологии ИТ-автоматизации Ansible Tower, новое решение предлагает механизм системных ролей Red Hat Enterprise Linux System Roles (как Technology Preview). Роли предоставляют стандартный интерфейс управления для всех основных версий Red Hat Enterprise Linux, позволяя создавать единые универсальные сценарии Ansible для автоматизации технических процессов сразу во всех используемых средах на основе Red Hat Enterprise Linux.

Red Hat Enterprise Linux для различных архитектур

Red Hat, как и прежде, стремится предоставить заказчику максимальную свободу выбора вычислительных архитектур при построении дата-центра. В частности, Red Hat Enterprise Linux 7.4 поддерживает такие платформы, как IBM Power, IBM System z и 64-разрядные ARM-платформы (в версии Development Preview). Кроме того, новая версия RHEL для архитектуры IBM Power Little Endian получила поддержку функций High Availability и Resilient Storage Add-Ons, а также среды исполнения и поддержку формата образов Open Container Initiative (OCI).

«В перспективе корпоративные ИТ-инфраструктуры не будут использовать что-то одно — только физические серверы или же только облачные сервисы. Наоборот, цифровая трансформация, скорее всего, приведет к тому, что организации будут одновременно применять все четыре типа вычислительных сред. И новая версия нашей корпоративной Linux-платформы поддерживает все эти среды, предлагая передовые средства безопасности, повышенную производительность и новаторские возможности ИТ-автоматизации, которые помогут преодолеть все сложности на пути к гетерогенным дата-центрам», — сказал Джим Тоттон (Jim Totton), вице-президент Red Hat и генеральный директор по платформам.