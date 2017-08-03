Новым CEO OFD.RU стал бывший операционный директор «Билайна»

В OFD.RU сменился директор: Николай Жмуренко, занимавший эту должность до сегодняшнего дня, полностью выполнил проектную задачу по созданию и выводу на рынок оператора фискальных данных и покидает компанию. Новым главой компании назначен Антон Румянцев, ранее являвшийся генеральным директором Платформа ОФД («Эвотор ОФД»).

В компании напоминают, что Николай Жмуренко начал работу над проектом еще на стадии обсуждений законопроекта об использовании онлайн-касс в России. По договоренности с руководством USM Holdings в задачи Николая Жмуренко входило создание оператора фискальных данных с нуля и вывод компании на рынок.

Управляющий директор по развитию и управлению ИТ-спецпроектами USM, председатель совета директоров «Петер-Сервис» Михаил Дубин высоко оценил работу Николая Жмуренко, его вклад в развитие компании.

«Из небольшого стартапа осенью 2016 года, благодаря усилиям и кропотливой работе Николая Жмуренко и команды, OFD.RU вырос в полноценную ИТ-компанию. С нуля разработан и выведен на рынок качественный продукт, создана вся необходимая инфраструктура, проработаны каналы дистрибуции, привлечено большое количество партнеров. Компания вышла на уровень операционной окупаемости раньше плана. Высоко ценю экспертизу и вклад Николая в динамичное развитие компании, которая сейчас выходит на новый этап и уровень развития. Для решения не менее амбициозных задач и масштабирования компании к нам присоединится Антон Румянцев. Уверен, что опыт и навыки Антона помогут двигаться не просто в ногу с рынком, а опережая и формируя новые реалии, эффективно реализовать стратегию компании и соблюдать все требования закона №54-ФЗ», — сказал Михаил Дубин.

Антон Румянцев имеет богатый управленческий опыт. С 2008 года занимал руководящие позиции в «Вымпел-Коммуникациях», где был директором службы подключений, затем отвечал за строительство сети FTTB по России, за планирование и проектирование фиксированной сети, а также за реализацию B2B проектов в регионах и подключение B2C клиентов к сети FTTB, был операционным директором и отвечал за развитие ШПД направления «Билайна».

В 2013 г. Румянцев возглавил интернет-провайдер «2КОМ». Под его руководством выручка компании «2КОМ» выросла в 2,5 раза за 2 г. В операторе фискальных данных «Платформа ОФД» Антон Румянцев работал с момента его создания и выводил проект на рынок.

«Рад присоединиться к команде OFD.RU, и рассчитываю, что совместно нам удастся улучшить продукты компании, расширить перечень услуг и предложить качественно новый сервис клиентам и партнерам», – отметил Антон Румянцев.

OFD.RU — оператор фискальных данных, созданный на базе дочерней компании «Петер-Сервис» командой профессионалов в области финансов и расчетных технологий. OFD.RU поддерживает работу с ККТ в утвержденных приказом ФНС версиях форматов 1.0 и 1.05, а также обладает максимальным среди ОФД 3-м классом защищенности фискальных данных, соответствующим требованиям ФНС и ФСТЭК России. Акционером ОФД является группа компаний USM Holdings (USM). OFD.RU оказывает услуги по всей России малому, среднему и крупному бизнесу.