Navitel начала продажи в России 4-ядерного навигационного планшета

Компания Navitel объявила о начале продаж в России навигационного планшета Navitel T700 3G. Устройство оснащено 4-ядерным процессором, ярким 7-дюймовым IPS-дисплеем и 16 ГБ памяти. Помимо широких возможностей, которые обеспечивает установленная на планшет операционная система Android, Navitel T700 3G обладает функциями современного автомобильного навигатора. На планшет предустановлено ПО «Навител Навигатор» с картами 47 стран.

Устройство поддерживает интерфейсы USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, 2G/3G. Предусмотрен слот для 2-х SIM-карт. С помощью планшета можно совершать как обычные звонки, так и видеовызовы. На Navitel T700 3G установлены задняя и фронтальная камеры. Аккумулятор емкостью 2800 мА/ч позволяет использовать планшет без подзарядки в течение длительного времени. В устройство встроена мощная GPS-антенна для устойчивого приема сигнала со спутников. Благодаря этому Navitel T700 3G мгновенно определяет свое местоположение и с высокой точностью отображает его на карте.

Для удобства использования в автомобиле планшет Navitel T700 3G комплектуется надежным креплением на лобовое стекло. Навигация представляет собой энергоемкий процесс, поэтому в комплект поставки добавлено мощное автомобильное зарядное устройство с удлиненным проводом.

Планшет может использоваться не только для просмотра интернет-страниц, записи видео или работы с приложениями из магазина Google Play, но и для автонавигации. На устройство предустановлена программа «Навител Навигатор» с подробными картами 43 стран Европы, России, Беларуси, Казахстана и Украины. На карты нанесена дорожная сеть с указанием направления движения, полосности дорог и скоростного режима. Обновления карт для владельцев навигационного планшета являются бесплатными и бессрочными. В компании заявили, что, учитывая успешный европейский опыт, в России Navitel T 700 3G сможет составить конкуренцию планшетам на платформе Android стоимостью до p7 тыс. Розничная стоимость устройства — p6 490.