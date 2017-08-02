Windows 10 оснастят технологией ввода и управления компьютером при помощи взгляда

В Windows 10 появится функция Eye Control, которая помогает пользователям с нарушениями моторно-двигательной системы управлять компьютером. Участники программы Windows Insiders уже могут опробовать новинку, а официально она выйдет вместе с Windows 10 Creators Update осенью этого года. Цель Microsoft — сделать максимальное число возможностей Windows доступными для использования без традиционных средств управления.

Одни функции из набора Eye Control призваны заменить мышь, другие — клавиатуру. Новаторский способ распознавания shape-writing позволяет быстро вводить текст движениями глаз: пользователь, глядя на виртуальную клавиатуру, задерживает взгляд на первой букве слова, а затем может быстро провести глазами по всем следующим символам.

Это значительно более эффективно, чем ввод по одной букве, который требует задерживать взгляд на каждой из них. Пользователям Eye Control также доступны подсказки, которые ещё сильнее упрощают процесс печати взглядом.

Чтобы использовать новые функции системы, потребуется контроллер-камера Eye Tracker 4C компании Tobii. Подробное руководство о том, как настроить и использовать эту систему можно найти в блоге компании.

За разработку Eye Control в Microsoft теперь отвечает специальная команда разработчиков, тогда как начиналось всё в рамках проекта на недельном хакатоне в 2014 г. По его результатам судьи выбрали победителей среди 3 тыс. проектов, а глава компании Сатья Наделла вручил главный приз создателям технологии, которая легла в основу Eye Control.

В Microsoft напомнили, что вдохновением для членов команды стало письмо Стива Глисона — бывшего знаменитого игрока в американский футбол, страдающего от болезни моторных нейронов. Глисон призывал создать новые технологические решения, которые могли бы облегчить жизнь людям, ограниченным в возможности двигаться.

«Когда я обратился в Microsoft три года назад, я попросил сотрудников компании помочь с разработкой новаторских программ, которые бы помогли людям с ограниченными возможностями оставаться продуктивными и целеустремленными, — рассказал Стив Глисон. — Там сразу же согласились помочь мне. Тогда я даже не думал, что это превратится в нечто большее и войдет в Windows 10».