«Мегафон» и Qualcomm протестировали узкополосный интернет вещей

«МегаФон» и Qualcomm Technologies объявили об успешном завершении совместного тестирования технологии Narrowband IoT LTE (NB-IoT — узкополосный интернет вещей). Тестирование проводилось на базе Федерального центра исследований и разработок «МегаФона» в Санкт-Петербурге. В качестве конечного устройства использовался тестовый абонентский терминал на базе глобального многорежимного модема Qualcomm MDM9206, а со стороны сети было задействовано оборудование Huawei. Для тестирования был задействован диапазон 900 МГц. Основной функционал стандарта NB-IoT был проверен по совместно утвержденной программе. В рамках тестирования также была проверена работоспособность методов улучшения покрытия (Coverage Enhancement Levels), позволяющих устройству оставаться в сети даже при очень малых значениях принимаемого сигнала, что особенно актуально для перспективных устройств интернета вещей.

Тестирование NB-IoT — еще один пример активного сотрудничества между «МегаФоном» и Qualcomm Technologies в развитии и продвижении мобильных технологий для интернета вещей в России. Проведенный тест позволяет подготовить формализованные требования для большого числа производителей IoT-модулей, разработчиков ПО, системных интеграторов, которые планируют разрабатывать и внедрять свои устройства для работы на сети «МегаФона» в стандарте NB-IoT.

Технология NB-IoT подразумевает использование более узких полос, требующих меньше сетевых ресурсов, чем традиционные решения сотовой связи. LTE-технологии для интернета вещей, такие как NB-IoT и eMTC, помогут обеспечить повсеместное, безопасное и надежное соединение при более глубоком и широком покрытии существующих LTE-сетей, а также значительной (более 10 лет потребления энергии устройством без дополнительной зарядки) энергоэффективности.

В «Мегафоне» подчеркнули, что развитие интернета вещей влечет за собой неизбежное увеличение количества подключенных к сети устройств. Поиск наиболее эффективного решения для подключения такого числа устройств к сети сейчас является наиболее актуальным. NB-IoT — одна из перспективных и энергоэффективных технологий. Она дает возможность IoT-устройствам оставаться в сети даже при слабом сигнале сотовой связи, обеспечивая бесперебойную передачу данных.

«МегаФон активно готовит инфраструктуру для массового подключения устройств интернета вещей. Технология NB-IoT обеспечит массовое подключение к сети различных устройств, которые находятся в труднодоступных местах и должны работать длительное время без замены батареи. Кроме того, эта технология предполагает использование лицензируемого диапазона частот, что гарантирует надежность, безопасность и непрерывность передачи данных. Внедрение технологии NB-IoT является еще одним шагом в подготовке инфраструктуры «МегаФона» для запуска сетей пятого поколения, которые позволят увеличить не только скорости передачи данных, но и емкость сети, эффективно подключая устройства разных типов», — отметил Николай Сидоров, руководитель федерального центра исследований и разработок «МегаФона».

«Мы рады, что коммерчески доступные модули на базе глобального многорежимного LTE IoT модема MDM9206 уже сейчас делают интернет вещей возможным. NB-IoT и eMTC — оптимальные технологии для эффективного соединения и подключения IoT-устройств, таких как мобильные платежные устройства (POS), трубопроводы, счетчиков воды, газа и электричества, а также для создания систем управления активами и умных городов. Мы удовлетворены результатами совместного тестирования технологии NB-IoT и различных пользовательских сценариев с «МегаФоном». Наш, уже коммерчески доступный чипсет Qualcomm MDM9206 дает возможность решать все эти задачи уже сейчас. Это еще один важный шаг в сторону появления новых услуг и сервисов для частных и корпоративных абонентов в России», — сказала Юлия Клебанова, вице-президент компании Qualcomm по развитию бизнеса в Восточной Европе.