Nvidia использует искусственный интеллект для ускорения рендеринга

Компания Nvidia объявила об использовании искусственного интеллекта (ИИ) для ускорения рендеринга, представив SDK NVIDIA OptiX 5.0 с новыми возможностями трассировки лучей. Решение, запущенное на Nvidia DGX Station — недавно представленной рабочей станции на базе ИИ, — предоставит дизайнерам, художникам и другим профессионалам в области создания цифрового контента возможности рендеринга, по мощности сравнимые со 150 стандартными CPU-серверами. В компании уверены, что такое GPU-ускорение позволит проводить итерации и создавать новые версии контента высокой точности при намного меньших затратах.

Новые возможности трассировки лучей OptiX 5.0 ускорят процесс визуализации проектов и улучшат взаимодействие разработчиков со своим контентом. Они также ускорят устранение зернистости изображения с помощью методов на базе ИИ и добавят GPU-ускорение в создание эффекта размытости от движения в анимации. В Nvidia заявили, что OptiX 5.0 будет доступен бесплатно в ноябре для разработчиков, зарегистрированных на конференцию Siggraph 2017.

В компании говорят, что использование OptiX 5.0 на DGX Station поможет создателям контента ускорить обучение, инференс и рендеринг. Почти не шумящая система DGX Station, легко помещающаяся под рабочим столом, основана на GPU нового поколения Nvidia Volta.

Также Nvidia представила устройство SDK VRWorks 360 Video, которое позволяет транслировать высококачественное видео 360-градусное в стерео в прямом эфире. В компании считают, что склейка такого видео в стерео — серьезный шаг вперед для индустрии прямого вещания. Nvidia VRWorks ускоряет процесс склейки видео в стерео, поддерживая при этом высокий уровень качества изображения.

Кроме того, SDK VRWorks позволяет производственным студиям, производителям камер и разработчикам приложений интегрировать SDK для склейки 360-градусного видео в стерео в существующий рабочий процесс для организации живых трансляций и постобработки. Новая модель V1 Pro от Z CAM — это первая профессиональная 360-градусная VR-камера с полностью интегрированным SDK VRWorks.

Z CAM, одна из первых компаний, выпустившая массовую профессиональную VR-камеру для прямого вещания, также интегрирует SDK NVIDIA VRWorks в свои приложения для склеивания изображений WonderStitch и WonderLive. SDK VRWorks 360 станет доступен для загрузки 7 августа. Устройство поддерживает стриминг 360-градусного моно- и стереовидео в реальном времени и его постобработку: склейку видеопотоков с 4K-камер в реальном времени и автономно, декодирование, калибровку, сшивание и кодирование видео с GPU-ускорением, проекцию 360 градусов на кубическую карту или панораму, поддержку GPUDirect for Video для низких задержек в видео, поддержку до 32 видеопотоков.

Помимо этого, в Nvidia объявили о том, что интерактивный рендеринг, создание VR и разработка ИИ теперь доступны на ноутбуках. Профессиональные дизайнеры с недостаточно мощной графикой теперь могут воспользоваться возможностями Nvidia Titan Xp или Nvidia Quadro с помощью шасси для внешнего GPU (eGPU), это поможет значительно повысить производительность приложений.

Посетителей Siggraph 2017 познакомят еще с двумя технологиями, которые Nvidia анонсировалf в мае на конференции GTC: Nvidia Project Holodeck — это многопользовательская физически корректная среда практически полноценной реальности, которая позволяет людям взаимодействовать с роботами в виртуальной реальности так же, как в реальной жизни. Nvidia Isaac — робот с искусственным интеллектом, который был обучен с помощью среды моделирования Isaac Lab.