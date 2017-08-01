LG начал продажи в России первой модели из новой линейки смартфонов

Компания LG объявила о начале продаж в России первой модели из линейки смартфонов LG Q6 — аппарата LG Q6α, оснащенного премиальным fullvision-дисплеем с соотношением сторон 18:9, функцией разблокировки через распознавание лица и широкоугольной селфи-камерой. Технические характеристики и свойства флагманского смартфона 2017 г. LG G6 успешно интегрированы в модель средней ценовой категории и значительно увеличат доступность устройства для большего числа покупателей.

Смартфон отличает минималистичный дизайн. Металлическая рамка по периметру корпуса, выполненная из авиационного алюминия серии AL7000, делает модель легкой, но при этом прочной, и потому более долговечной при повседневном использовании. Отличительная особенность дисплея LG Q6α — соотношение сторон 18:9, обеспечивающее комфортный просмотр контента, пользование социальными сетями и обработку фото- и видео-материалов.

В смартфоне представлена широкоугольная фронтальная камера с углом обзора 100 градусов, а улучшенный интерфейс LG UX 6.0 позволяет в полной мере использовать возможности дисплея.

Помимо защиты от механических повреждений, предусмотрена и интеллектуальная программа предотвращения взлома или утечки информации и личных данных. Функция разблокировки смартфона с помощью распознаванию лица владельца разработана специалистами компании LG Electronics и впервые интегрирована в устройство среднего ценового диапазона.

В компании отметили, что смартфон LG Q6α уже доступен для покупки в трех цветах по рекомендованной розничной цене p16 990.

Основные характеристики

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 435 Mobile Platform

Дисплей: 5,5 дюйма fullvision соотношение сторон 18:9, разрешение FHD+ (2160 x 1080 / 442 точек на дюйм)

Память: LG Q6α: 2 ГБ RAM / 16 ГБ ROM

Камера: основная – 13MП, стандартная / фронтальная – 5MП, широкоугольная

Аккумулятор: 3 000 мАч (встроенный)

Операционная система: Android 7.1.1 Nougat

Подключения: Wi-Fi 802.11 b, g, n / Bluetooth 4.2 / USB Type-B 2.0

Размеры: 142,5 x 69,3 x 8,1 мм

Вес: 149 г

Сети: LTE / 3G / 2G

Цвета: черный, золотой, платина.

Прочее: функция распознавания лица / Google Ассистент / Режим камеры «Квадрат» / FM-радио

