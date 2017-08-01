Lenovo вывела на российский рынок новый ноутбук-трансформер

Компания Lenovo объявила о выпуске на российский рынок ноутбука-трансформера Lenovo Yoga 720-15, представляющего собой сочетание передовых технологий и дизайна. Тонкий и легкий ноутбук оснащается дискретной игровой видеокартой и способен работать от одной зарядки аккумулятора до 9 ч.

В компании отмечают, что эта модель ориентирована на тех, кто ценит комфорт в работе, производительность и мобильность. При диагонали экрана в 15 дюймов, вес ноутбука не превышает 2 кг, а толщина составляет всего около 2 см. Прочный корпус выполнен из металла с лазерной огранкой. Экран Lenovo Yoga 720-15 имеет разрешение 4К (опционально). Матрица выполнена по технологии IPS, обладает широкими углами обзора и высокой цветопередачей. Она оснащена сенсорным покрытием, с которым можно работать, не только касаясь пальцами, но и идущим в комплекте стилусом. Последний позволяет быстро создавать заметки, рисовать и так далее. При этом, в режиме работы со стилусом, экран не реагирует на касания руками.

Модель комплектуется производительными процессорами Intel Core i7 седьмого поколения (HQ) со стандартным напряжением питания, 16 ГБ (в максимальной комплектации) оперативной памяти и твердотельным SSD-накопителем объемом до 1 ТБ. За звучание отвечают встроенные колонки JBL. В Lenovo утверждают, что эта модель предназначена не только для работы, но и для развлечений — здесь установлена видеокарта Nvidia GeForce GTX 1050, которая подходит для современных игр.

Ноутбук поддерживает интерфейс Thunderbolt, обеспечивающий скорость передачи данных до 40 Гбит, к которому можно подключать док-станцию, внешние видеокарты, а также до двух дисплеев формата 4К.

В качестве операционной системы используется Microsoft Windows 10. Благодаря емкому аккумулятору устройство способно работать до 9 ч в автономном режиме без подзарядки. Для обеспечения безопасности данных применяется сканер отпечатков пальцев, который можно настроить не только для аутентификации при входе в систему, но и для использования с различными приложениями.

Как и в других продуктах Yoga, в данной модели используется надежная шарнирная конструкция, позволяющая работать с ней как в привычном режиме ноутбука, так и в режиме планшета. Запатентованная технология Lift and Lock позволяет блокировать клавиши для исключения случайного нажатия, когда трансформер находится в планшетном положении.

Ноутбук Lenovo Yoga 720-15 доступен на российском рынке с августа 2017 г. по ориентировочной розничной цене от 90 тыс. и выше, в зависимости от конфигурации.

Технические характеристики Lenovo Yoga 720-15

Дисплей: 15,6”, IPS,UHD-4K (3840x2160), сенсорный / 15,6”, IPS, FHD (1920x1080), сенсорный

ОС: Windows 10 Home

Процессор: до IntelCore i7 7-го поколения

Графика: до Nvidia GeForce GTX 1050 4 ГБ

Оперативная память: до 16 ГБ DDR4

Накопители: до 1ТБ PCIe SSD

Аудио: динамики JBL

Разъёмы: Thunderbolt, 3 порта USB (включая один Thunderbolt), комбо-разъем для аудиогарнитуры

Батарея: 72 Вт*ч, до 9 ч просмотра видео на половине яркости при экране FHD, до 8 ч при экране UHD

Вес: менее 2 кг

Габариты (ШхДхВ): 364х242х19,9 мм

