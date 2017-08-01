Компания Anaplan вошла в число ведущих облачных компаний года по версии Forbes

Anaplan вошла в рейтинг 100 ведущих облачных компаний 2017 г. по версии издания Forbes (Forbes 2017 Cloud 100). Вендор оказывается в этом списке уже второй год подряд. По сравнению с 2016 г., Anaplan поднялась в нем на пять позиций и сейчас находится на 24 строчке рейтинга, в котором также присутствуют несколько ее быстроразвивающихся клиентов: DocuSign (4 место), ForeScout Technologies (31) и Optimizely (59).

«Мы рады, что второй год подряд Forbes включает нас в свой рейтинг 100 лучших облачных компаний, — отметил Фрэнк Кальдерони (Frank Calderoni), президент и CEO Anaplan. — Это свидетельство того, что сотни корпоративных клиентов по всему миру каждый день доверяют платформе Anaplan, которая помогает им принимать верные управленческие решения благодаря интегрированному планированию».

Фонд Bessemer Venture Partners, партнер Forbes по сбору данных, в процессе отбора компаний для рейтинга получил сотни заявок от ведущих облачных стартапов. Жюри рейтинга Forbes Cloud 100, в основном состоящее из руководителей публичных облачных компаний, выбрало и проранжировало в своем списке 100 лучших брендов со всего мира. Компании оценивались по четырём факторам — оценочная стоимость (30%), операционные показатели (20%), сотрудники и корпоративная культура (15%), а также лидерство на рынке (35%).

«Наш первый рейтинг 100 лучших облачных компаний показал технологическому и венчурному сообществу, сколько выдающихся частных облачных компаний, за которыми стоит наблюдать, присутствует на рынке. Рейтинг этого года преследует ту же цель, — отметил Алекс Конрад (Alex Konrad), редактор рейтинга Forbes Cloud 100. — Сочетание особого взгляда на бизнес от Forbes с обширными знаниями Bessemer Venture Partners и Salesforce Ventures в сфере облачных технологий доказывает, что присутствие бренда в рейтинге Forbes 2017 Cloud 100 — это действительно причина для радости».

Forbes Cloud 100 — наиболее полный список 100 ведущих частных облачных компаний в мире. Он формируется совместно с венчурным фондом Bessemer Venture Partners.