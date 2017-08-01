HP выпустил семейный моноблок толщиной 8,5 мм

Компания HP объявила о выходе новых моноблоков HP Pavilion. Как отмечают создатели этого продукта, устройства ориентированы на всю семью: родителей, школьников и студентов. С помощью Pavilion можно смотреть фильмы, читать новости, узнавать рецепты, оплачивать счета, делать домашние задания и даже создавать видеоролики.

«При создании обновленных моноблоков HP Pavilion мы учли мнение пользователей, чтобы наделить устройства именно теми функциями, которых от них ждут. В результате HP Pavilion получился идеальным семейным ПК, — заявил Кевин Фрост (Kevin Frost), вице-президент и генеральный директор подразделения персональных потребительских систем, дисплеев и аксессуаров компании HP в регионе WW. — Это мощный настольный ПК, который справляется с любой задачей и обладает продуманным конструктивным дизайном, сочетающим стиль и индивидуальность. HP Pavillion — отличное вложение средств для всей семьи».

Моноблок оснащен безрамочными сенсорными дисплеями full HD диагональю 24 или 27 дюймов с технологией IPS для демонстрации высокодетализированных текстов и изображений. Тканевое покрытие динамиков и акустика от B&O Play обеспечивают чистоту и глубину звука. Претерпела изменения веб-камера: теперь она безопасная и просто прячется, когда не находится в режиме использования. Опционально доступная инфракрасная камера призвано сделать использование моноблока еще более безопаснее с помощью функционала распознаваения лиц с Windows Hello.

Высокий уровень производительности обеспечивает процессор Intel Core 7-го поколения В компании говорят, что дисплеи моноблоков Pavilion очень надежны: они выполнены из цельного алюминия, а шарниры стоек могут выдерживать количество поворотов, соответствующее трем поворотам в день в течение 9 лет. Диапазон поворота шарнира — от -5 до +35 градусов, что позволяет подбирать удобное положение экрана. Кроме того, разъем HDMI позволяет подключить второй монитор или проецировать изображение с ПК на экран телевизора.

Толищина моноблока Pavilion — 8,5 мм, что примерно на 40% тоньше предыдущего поколения. Все аппаратное обеспечение сосредоточено в нижней части, что позволяет сделать дисплей максимально тонким.

Благодаря опционально доступной видеокарте AMD Radeon 530 Discrete Graphics и до 16 ГБ оперативной памяти обеспечивается необходимая производительность и скорость реагирования для таких требовательных приложений, как игры или фото- и видеоредакторы.

В Pavilion, в соответствии с пожеланиями пользователей, минимизировано количество предустановленного ПО. Это способствует большему удобству использования, улучшению работы ОС и повышению общей производительности.

Все комплектации будут доступны в России с сентября 2017 г. Моноблоки Pavilion с диагональю 24 дюйма (на базе процессоров Intel и AMD) по цене от p39 990; с диагональю 24 дюйма, оснащенные безрамочным экраном (на базе процессоров Intel), — от p52 990; с диагональю 27 дюймов (на базе процессоров Intel) — от p49990.