OFD.RU и Uniteller запустили решение для онлайн-фискализации

OFD.RU и Uniteller запустили решение для e-commerce, которое позволяет любому интернет-магазину взять у Uniteller в аренду онлайн-кассы c уже установленными фискальными накопителями. Также реализовано подключение к оператору фискальных данных OFD.RU на 13 мес. Таким образом, данные о продажах будут передаваться в ФНС в режиме реального времени, как того требует закон. В компании Uniteller подчеркнули, что решение подходит для интернет-магазинов любого масштаба: в аренду можно взять как одну кассу, так и использовать целую ферму касс. Предложение доступно как нынешним пользователям сервиса Uniteller, так и любым другим интернет-магазинам, находящимся в поиске решения по онлайн-кассам и планирующим сменить платежный сервис.

В Uniteller отметили, что удобство комплексного решения заключается в предоставлении всех необходимых компонентов для работы онлайн-касс под ключ: фискализации, интернет-эквайринга, кассового ЦОДа, аренды уже зарегистрированных в OFD.RU онлайн-касс. Также доступно обслуживание в режиме «одного окна» на стороне Uniteller. Решение также включает в себя автоматическое формирование чеков прихода и возврата в момент проведения расчета платежными картами в интернете, отправку электронных чеков покупателям, полный отчет по операциям в личном кабинете на OFD.RU. Регистрация на этом ресурсе происходит автоматически.

«По нашим оценкам рынка электронной коммерции, сейчас на онлайн-кассы перешли только около 28% интернет-магазинов. При том, что это активно растущий сегмент торговли. Совместно с Uniteller мы предлагаем удобное решение для e-commerce любого масштаба и помогаем бизнесу быстро перейти на новую технологию, выполнив все требования закона», — отметил директор OFD.RU Николай Жмуренко.

«Совместно с нашим партнером мы стремимся сделать переход на новый режим работы для наших клиентов более удобным и быстрым, — сказал генеральный директор Алексей Богаткин. — Такие инициативы, как закон 54-ФЗ — не только помогают сделать многие процессы финансовой сферы более прозрачными, но и в целом дают импульс к развитию цифровой экономики в стране».