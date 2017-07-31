Мобильная аудитория Сбербанка превысила число пользователей веб-версии

Число активных пользователей приложения «Сбербанк Онлайн» превысило аудиторию веб-версии интернет-банкинга. В Сбербанке отметили, что за год аудитория приложения выросла на 66% — до 26,5 млн пользователей. Для веб-версии этот показатель закрепился на уровне 25,2 млн (рост составил 6%).

«В приложении Сбербанк Онлайн клиенты чаще совершают «быстрые» действия — P2P-переводы, платежи за сотовый, заходят посмотреть баланс. В то же время, некоторые операции многим по-прежнему удобнее совершать с компьютера. Мы видим, что аудитория приложения активно растет, при этом веб-версия остается важным инструментом для наших клиентов», — рассказал Святослав Островский, руководитель департамента «Банк XXI» Сбербанка.

Аудитория активных пользователей приложения и веб-версии «Сбербанк Онлайн» составляет 41,2 млн. человек. Доля активных пользователей мобильного приложения среди этой аудитории за год выросла с 49% до 64%.

В Сбербанке напоминают, что функциональность приложения за последние 12 месяцев расширилась. В частности, стало доступным подключение карты к платежным системам Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay, а также персональные советы в разделе «Мой помощник». Кроме того, «Сбербанк Онлайн» на iPhone теперь совместим с функцией VoiceOver: частично или полностью незрячим пользователям iPhone доступны все возможности приложения.