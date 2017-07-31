«Лаборатория Касперского» выпустила приложение, продлевающее работу смартфонов на Android

«Лаборатория Касперского» выпустила бесплатное приложение Battery Life. Оно позволяет продлевать время работы батареи смартфонов и планшетов на ОС Android. Новое решение, по задумке разработчиков, избавит пользователей от неприятных ситуаций, связанных с внезапной разрядкой мобильных гаджетов.

Battery Life анализирует все приложения на устройстве и выявляет те из них, которые потребляют больше всего энергии. Это особенно важно с учетом того, что 96% приложений на Android, согласно специально проведенному исследованию «Лаборатории Касперского», работают в фоновом режиме, даже если пользователь их не запускает. Новое решение, уверяют в компании, позволяет пресекать подобную напрасную трату энергии одним кликом, что продлевает срок работы батареи. Помимо этого, Battery Life изучает типичные сценарии работы приложений и в случае, если одно из них начнет использовать больше энергии, чем обычно, срочно оповестит об этом пользователя.

Приложение рассчитывает время до полного заряда батареи, когда устройство заряжается. Еще одно полезное свойство Battery Life — это расчет времени, оставшегося до момента, когда батарея окончательно разрядится. Эта информация дает пользователю возможность добраться до ближайшего источника энергии и не остаться без связи, когда она больше всего нужна.

«Наш подход к защите пользователей заключается в том, чтобы снизить риски до минимума по всем фронтам, а не только в области киберугроз. Приложение Battery Life помогает людям контролировать работу своего смартфона и оставаться на связи. А это, безусловно, добавляет спокойствия», — отмечает Елена Харченко, руководитель отдела управления продуктами для домашних пользователей «Лаборатории Касперского».

В компании добавляют, что Battery Life занимает всего 15 МБ на устройстве, расходует менее 1% энергии батареи и работает на платформах Android 4.1 - 6.0.1.