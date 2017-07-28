TP-Link представила в России Wi-Fi лампы LB100, LB110, LB120 и LB130

TP-Link представила новинки в категории Умный Дом – умные светодиодные Wi-Fi лампы LB100, LB110, LB120, LB130.

Умные лампы LB100, LB110, LB120 и LB130 обладают функциями, которые способны облегчить жизнь пользователей, среди них: удалённое управление, работа по расписанию, управление яркостью и цветом. Устройства легко подключаются к домашней Wi-Fi сети и управляются с помощью мобильного приложения Kasa, в том числе удалённо через облако.

Лампы позволяют изменять цвет и яркость, настройки можно сохранять как шаблоны в мобильном приложении Kasa. Циркадный режим позволит автоматически регулировать яркость и теплоту ко времени суток, подбирая нужное освещение утром и вечером. Просыпайтесь бодрыми и быстро засыпайте, следуя природным биоритмам.

LB100 обладает яркостью в 600 люмен и позволяет настраивать освещение. Она способна снизить энергопотребление без потери яркости и качества освещения, и при этом обладает сроком службы до 13,7 лет. Лампа поддерживает подключение по Wi-Fi, удалённое управление освещением со смартфона или планшета с помощью мобильного приложения Kasa, регулировку яркости и cовместима с Android и iOS.

LB110 обладает яркостью в 800 люмен что позволяет с легкостью настроить яркость под ваше настроение. Снижение энергопотребления на 80% без потери качества по сравнению с 60 Вт лампой накаливания, срок службы до 22,8 лет. Лампа обеспечивает снижение энергопотребления на 80% без потери яркости или качества по сравнению с 60 Вт лампой накаливания.

Умная лампа LB120 обладает функцией регулировки теплоты света, что позволяет удобно настраивать как холодное рабочее, так и обыкновенное тёплое освещение. Снижение энергопотребления на 80% без потери качества по сравнению с 60 Вт лампой накаливания. Удалённое управление освещением со смартфона или планшета с помощью мобильного приложения Kasa (iOS, Android). Настройка теплоты света – настраивайте яркость и теплоту освещения от мягкого (2700K) до дневного (6500K). Циркадный режим – динамическая настройка яркости и теплоты света для симуляции природного освещения. Мониторинг энергопотребления.

LB130 обладает настройкой яркости и теплоты – от теплого (2700К) до холодного дневного (9000K) света. Циркадный режим – динамическая настройка яркости и теплоты света для симуляции природного освещения. Энергосбережение – снижение энергопотребления на 80% без потери яркости или качества по сравнению с 60 Вт лампой накаливания. Совместимость с Android и iOS