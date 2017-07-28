Tele2 представила рейтинг интернет-трафика и звонков на московских ж/д вокзалах и аэропортах

Tele2 составила рейтинг московских аэропортов и железнодорожных вокзалов по объему скачанного на этих объектах интернет-трафика и продолжительности звонков. В первом полугодии абоненты компании чаще всего разговаривали по телефону и выходили в сеть на Казанском вокзале, в то время как среди аэропортов лидирует Домодедово.

Казанский вокзал является лидером по продолжительности телефонных звонков (34%) и объему скачанного здесь интернет-трафика (37%). Такая позиция в рейтинге закономерна, поскольку из девяти ж/д вокзалов Москвы Казанский занимает первое место по пассажиропотоку на поездах дальнего следования и второе – по общему числу пассажиров. На второй строчке списка оказался Павелецкий вокзал: на него приходится примерно 20% всего голосового трафика, зарегистрированного Tele2 на вокзалах столицы, и 23% от общего потребления передачи данных. Третье место по продолжительности сделанных в его стенах звонков принадлежит Савеловскому вокзалу (16%), а по объему скачанного интернет-трафика – Ленинградскому вокзалу (18%).

По продолжительности выговоренных минут в аэропортах (63%) и объему скачанного интернет-трафика (68%) с большим отрывом от следующего участника рейтинга лидирует Домодедово. Второе место по этим показателям занимает Внуково (24% и 19% соответственно), а на третьем неожиданно оказался аэропорт Шереметьево. Интересно, что активность потребления мобильных услуг абонентами Tele2 не коррелирует с объемом пассажирского трафика в московских аэропортах, самым посещаемым из которых является Шереметьево, а наименее загруженным – Внуково.

В аэропортах пассажиры предпочитают традиционным звонкам мобильный интернет. Так, объем интернет-трафика, скачанного в Домодедове в июне, в 1,5 раза превышает аналогичный показатель на Казанском вокзале, а продолжительность телефонных звонков в этом аэропорту почти на 15% меньше, чем на вокзале. Большая популярность интернета по сравнению с голосовыми услугами объясняется особенностью аэропортов, куда пассажиры приезжают задолго до вылета и где совмещают время ожидания с выходом в сеть.

Игорь Жижикин, директор макрорегиона «Москва» Tele2, отметил: «В этом году техническая служба Tele2 уделяла особое внимание развитию сети на ключевых транспортных объектах столицы. Характерной особенностью крупных аэропортов и ж/д вокзалов является то, что мобильный трафик здесь постоянно растет, поэтому мы значительно расширили емкость каналов связи и indoor-покрытие. Наша статистика по объему потребления услуг Tele2 на главных транспортных объектах Москвы говорит о том, что абоненты пользуются связью без ограничений – свободно черпают информацию онлайн и совершают звонки в любой точке терминалов».