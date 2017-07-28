Мобильная аудитория «Сбербанк Онлайн» превысила число пользователей веб-версии

Аудитория активных пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» превысила аудиторию веб-версии интернет-банкинга, сообщили CNews в банке. За год аудитория приложения выросла на 66% до 26,5 млн пользователей, тогда как для веб-версии этот показатель закрепился на уровне 25,2 млн (рост составил 6%).

«В приложении Сбербанк Онлайн клиенты чаще совершают «быстрые» действия – P2P-переводы, платежи за сотовый, заходят посмотреть баланс. В то же время некоторые операции многим по-прежнему удобнее совершать с компьютера. Мы видим, что аудитория приложения активно растет, при этом веб-версия остается важным инструментом для наших клиентов», - сказал Святослав Островский, руководитель департамента «Банк XXI» Сбербанка.

Аудитория активных пользователей приложения и веб-версии «Сбербанк Онлайн» составляет 41,2 млн. человек. Доля активных пользователей мобильного приложения среди этой аудитории за год выросла с 49% до 64%.

За год приложение «Сбербанк Онлайн» дополнилось новыми функциями, среди которых подключение карты к платежным системам Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay и персональные советы в разделе «Мой помощник». Кроме того, Сбербанк Онлайн на iPhone теперь совместимо с функцией VoiceOver: частично или полностью незрячим пользователям iPhone доступны все возможности Сбербанк Онлайн.