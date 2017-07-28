LanCloud защитила сервис Cloud Exchange антивирусом Касперского

LanCloud объявила о предоставлении облачному сервису Cloud Exchange защиты антивирусом Касперского.

Cloud Exchange – это готовый к использованию SaaS-сервис электронной почты, с локальным размещением персональных данных на территории России в соответствии с ФЗ-242. Аналогично Exchange Online сервис Cloud Exchange предоставляет гибкую помесячную оплату и почтовые ящики объемом 50 ГБ.

Электронная почта является важнейшим инструментом бизнеса и одним из основных источников угроз информационной безопасности. Именно посредством электронной почты вирусы чаще всего попадают в корпоративную сеть компании. Зачастую достаточно проникновения всего одного вируса на один компьютер, чтобы уничтожить всю корпоративную информацию. Именно поэтому важно защитить все возможные каналы проникновения угроз в корпоративную сеть.

«Надёжность наших облачных сервисов и безопасность информации клиентов является для нас ключевым приоритетом. Сервис Cloud Exchange всегда был защищён двумя антивирусными модулями: один встроенный Antimalware компании Microsoft, второй Open Source антивирус ClamAV, но с учётом постоянного роста уровня угроз, мы поняли, что этого недостаточно, и что наш сервис требует первоклассной антивирусной защиты корпоративного уровня. Мы достаточно долго вели переговоры с различными разработчиками антивирусных продуктов и в итоге остановили свой выбор на антивирусе Касперского, - сказал Сергей Ерин, директор по развитию бизнеса LanCloud. - После внедрения антивируса Касперского мы собрали статистику и провели анализ эффективности его работы по сравнению с двумя уже имеющимися антивирусными решениями. В результате выяснили, что антивирус Касперского ежедневно блокирует в среднем по 40 – 50 вирусных угроз, которые не были заблокированы двумя другими антивирусными модулями. Что с одной стороны не так уж и много, в общем потоке в несколько миллионов писем, с другой стороны, как показывает практика, и один пропущенный вирус может в последствии вывести из строя всю корпоративную сеть. Так что можно с уверенностью сказать, что мы сделали правильный выбор, и теперь наши заказчики могут спать немного спокойнее».

Антивирус Касперского является одним из лидирующих в мире антивирусных решений, занимает первые строчки различных независимых рейтингов, и обеспечивает высокий уровень защиты. Антивирус Касперского является отечественной разработкой, он зачастую значительно быстрее реагирует на специфические угрозы, релевантные для российских заказчиков.

Даже качественная многоуровневая антивирусная защита не является панацеей от всех типов угроз, и необходимо применять полный комплекс мер по обеспечению информационной безопасности, включая защиту периметра и отдельных элементов сети, производить своевременную установку обновлений программного обеспечения, инструктировать сотрудников не открывать неизвестные файлы и программы, и, самое главное, в любом случае резервировать всю критичную для бизнеса информацию, и хранить её в защищённом месте за пределами корпоративной сети.