«Интерпроком» обновила СЭД ЭСКАДО до версии 7.4

«Интерпроком» объявила о выходе системы комплексной автоматизации документооборота ЭСКАДО версии 7.4. В релиз вошли более 30 значимых изменений, направленных на удешевление внедрения, сопровождения и эксплуатации, расширение CRM-функционала и поддержки работы мобильных пользователей.

Изменения в новой версии ЭСКАДО позволяют организовать сотрудничество пользователей на более высоком цифровом уровне, объединяя людей и бизнес-процессы различных департаментов в единый информационный поток.

Новая версия стала доступна из облака и может быть приобретена по схеме «ПО как услуга» (Software-as-a-Service, SaaS), что делает систему еще более экономичной и простой в предоставлении и внедрении. Это позволяет обеспечить резкое снижение затрат на приобретение и сопровождение требуемых ИТ-функций, простой удаленный доступ. Заказчики переводят затраты из капитальных в операционные, решают проблему дефицита мощностей, например, для пиковых нагрузок. И скорость начала использования системы несоизмеримо выше, чем при полновесном внутреннем внедрении.

В качестве бесплатного бонуса, начиная с версии 7.4, все новые пользователи, а также пользователи, восстановившие или продлившие подписку и поддержку ЭСКАДО, получают два новых мобильных приложения на платформах Android и iOS «ЭСКАДО: Мой кабинет» и «ЭСКАДО: Продажи». Эти приложения органично дополняют возможности системы в части СЭД и CRM.

В новой версии основной фокус был сделан на расширение возможностей по управлению продажами и CRM: добавлены навигатор по циклу продаж и аналитика сделок. Они обеспечивают большую прозрачность и позволяют руководителям получать информацию по выходу на плановые показатели и производительности менеджеров по продажам в более наглядной форме с цветовой индикацией, выявлять узкие места, чтобы оперативно реагировать и своевременно выделять необходимые ресурсы. В модуль «Сделки» добавлена возможность построения настраиваемых отчетов по активностям и сделкам, они не только наглядно отражают процесс работы с клиентами, но и дают прогнозы сделок по одному из трех будущих сценариев: высокая вероятность закрытия, высокий риск, не в прогнозе.

Кроме того, мобильное приложение «ЭСКАДО: Продажи» для работы с CRM-модулем системы с мобильных устройств позволяет оперативно просматривать список клиентов и всю информацию о них, осуществлять быстрый поиск компаний и их сотрудников, совершать звонки прямо из карточек клиентов, создавать и отправлять сообщения электронной почты, вводить информацию о новых заказчиках и новых сотрудниках, редактировать имеющиеся данные. Работа с активностями и сделками также реализована в веб-интерфейсе системы.

Существенно доработан модуль «Маркетинг». В карточку мероприятия и регистрационную карточку добавлены новые поля и статусы для участников и организаторов, что позволяет оказывать клиентам персонифицированный сервис. Улучшен обмен информацией с другими модулями, расширены отчеты по маркетинговым мероприятиям и функции пакетной рассылки.

Добавлены новые возможности визуализации местоположении: одним кликом можно посмотреть на карте фактический, юридический и почтовый адрес, поскольку теперь адреса контрагентов и пользователей открываются как гиперссылки через Яндекс.карты.

Добавлена функция подстановки ФИО и должности руководителя в падежной форме в шаблон договора.

Также расширены возможности быстрого поиска по QR-коду. Эта функция реализована теперь во всех модулях ЭСКАДО. QR-код и штамп можно проставить во вложенных файлах форматов DOC, DOCX, XLS, XLSX, RTF, PDF, BMP, GIF, JPG, JPEG, PNG, TIF, TIFF, ODT, ODS. По команде пользователя система преобразует текстовые и графические файлы в формат PDF и проставляет в них QR-код и штампы. Содержание штампа и место постановки пользователь определяет сам. В новой версии так же добавлено действие "Печать\Карточки с QR-кодом" для распечатки карточки документа вместе с QR-кодом и печати QR-кода текущего документа при печати журнала исполнения, отчета о согласовании и отчета об ознакомлении.

«Мы продолжаем фокусироваться на услугах для небольших компаний. Теперь наши клиенты быстро подключаются к сервису на нашем сайте, описывают структуру своей организации, добавляют пользователей и их права доступа к документам, после чего им становится доступен весь спектр возможностей ЭСКАДО, — это избавляет от необходимости выбирать отдельные функции. Делопроизводство, планирование личного расписания, задач, собраний, совещаний и встреч, учет контрагентов, сделок, договоров, кадровых и маркетинговых документов — все это уже реализовано в сервисе ЭСКАДО», - сказал Максим Кольца, руководитель направления СЭД и CRM компании «Интерпроком». Он также подчеркнул: «Для работы системы не требуется покупать и содержать парк компьютеров, строить свою информационную сеть – достаточно мобильных устройств, которые сейчас есть практически у каждого. Цены на использование сопоставимы с ежемесячными расходами сотрудников на оплату мобильной связи и интернета – от 700 рублей на одного пользователя. Предусмотрены скидки при оплате сервиса сразу на год».