Huawei представила в России 8-дюймовый планшет MediaPad M3 Lite. Цены

Huawei Consumer Business Group представила 8-дюймовую версию 4G планшета Huawei MediaPad M3 Lite, оснащенную 8-ядерным процессором Qualcomm 435, экраном с разрешением 1920×1200 пикселей, аудиосистемой, настроенной и сертифицированной экспертами HARMAN, сканером отпечатков пальцев и мощной батареей емкостью 4800 мАч. Модификации нового планшета снабжаются 3 ГБ ОЗУ и накопителями емкостью 16 или 32 ГБ.

Третье поколение мультимедийных планшетов Huawei MediaPad унаследовало минималистичный подход к дизайну, а также надежность и функциональность предыдущих моделей. Новый 8-дюймовый планшет сделали максимально компактным: при весе 310 граммов и толщине 7,5 мм он удобно лежит в руке. Корпус планшета, доступный в космическом сером и золотом цветах, имеет закругленные края и металлическую рамку, которая придает устройству премиальный вид и защищает его от царапин.

Планшет Huawei MediaPad M3 Lite оснащается IPS дисплеем с разрешением 1920×1200 точек, контрастностью 900:1 и поддержкой технологии динамического контроля яркости. Четкий экран дополняют два сдвоенных динамика с индивидуальными усилителями, гарантирующие чистый звук и насыщенное звучание. Отдельного внимания заслуживает аудиосистема MediaPad M3 Lite, созданная при сотрудничестве с экспертами именитой компании HARMAN.

Звуковой эффект усиливается благодаря собственной технологии SWS3.0, которая подстраивает аудиосистему для различных сценариев использования, будь то прослушивание музыки, просмотр кино или видеоигры.

В новом планшете Huawei MediaPad M3 Lite пользователи могут индивидуально настраивать фильтр подсветки экрана в соответствии со своими привычками, при этом встроенный датчик цветовой температуры в реальном времени определяет яркость и спектральный состав внешнего освещения и корректирует подсветку экрана, чтобы сделать работу с планшетом максимально комфортной и безопасной.

Несмотря на небольшой вес, новый планшет серии MediaPad M3 Lite обладает достаточной автономностью для чтения, веб-серфинга и просмотра видео в путешествиях и во время отдыха. Аккумулятор емкостью 4800 мАч в сочетании с фирменной технологией энергосбережения Smart Power Saving 5.0 обеспечивают активную работу без подзарядки на протяжении всего дня. Согласно тестам, проведенным в лаборатории Huawei, одной зарядки батареи достаточно для 9 часов просмотра видео и 20 часов прослушивания музыки.

Huawei MediaPad M3 Lite поддерживает сети 4G LTE, гарантируя быстрый обмен файлами, гладкое воспроизведение потокового видео и онлайн-игры без задержек.

Основная и фронтальная камеры с разрешением 8 МП обеспечивают отличную картинку при видеосвязи, а также позволяют делать высококачественные снимки и интересные селфи.

Интерфейс пользователя EMUI 5.1 интегрирован в операционную систему Android 7.0 и предотвращает потерю производительности при длительной работе. Новейшая файловая система F2FS исключает снижение производительности, вызванное фрагментацией памяти, и имеет функцию автоматического восстановления, позволяющую поддерживать корректность и стабильность программного обеспечения без необходимости перезагружать устройство.

Huawei MediaPad M3 Lite имеет набор предустановленных программ для игр и обучения. Отдавая планшет ребенку, родитель может настроить не только доступные ресурсы, но и время, отведенное для развлечений.

Продажи Huawei MediaPad M3 Lite начнутся с 10 августа в официальном интернет-магазине shop.huawei.ru, а с 15 августа планшет будет доступен и в других магазинах. В России MediaPad M3 Lite представлен в версии 3 ГБ RAM + 16 ГБ ROM в космическом сером цвете по рекомендованной розничной цене 17 990 руб., 3 ГБ RAM + 32 ГБ ROM в космическом сером цвете по рекомендованной розничной цене 18 990 руб. и 3 ГБ RAM + 32 ГБ ROM в золотом цвете по рекомендованной розничной цене 18 990 руб.