Huawei начала российские продажи смартфонов Huawei nova 2 и nova 2 Plus

Huawei Consumer Business Group представила в России новые модели смартфонов серии nova: Huawei nova 2 и nova 2 Plus. Смартфоны получили три варианта расцветки корпуса. Двойная основная камера обеих моделей, состоящая из 12 МП и 8 МП модулей, имеет профессиональный портретный режим, а 20 МП фронтальная камера обеспечивает высокое качество съемки автопортретов, расширяя творческие возможности пользователей.

Камеры смартфонов Huawei nova 2 и nova 2 Plus оснащены функциями для различных сценариев съемки. 20 МП фронтальная камера в сочетании с фирменной технологией 3D-распознавания лиц и усовершенствованным набором режима «Украшение» 4.0 гарантирует безупречные снимки в любых условиях.

Высокое качество фотографий основано на ряде интеллектуальных алгоритмов, среди которых специальная технология обработки портретных фотографий. Она учитывает всё разнообразие существующих типов лица, цветов и фактуры кожи, оценивает определенное расположение черт лица, позволяя создавать максимально реалистичные и живые портреты.

Смартфоны предлагают пользователям набор функций для съемки с помощью фронтальной камеры, таких как автоматическая съемка при обнаружении улыбки или съемка жестом. А в условиях недостаточного освещения Huawei nova 2 позволяет использовать умную подсветку экрана, подобрав один из 11 уровней цветовой температуры для получения различных эффектов освещения. Фронтальная камера имеет также функцию съемки портретов с эффектом боке, при котором задний план получается размытым, как на профессиональных фотографиях. Режим 10-уровневого украшения и управление жестами превращают съемку селфи в простой и понятный процесс.

Смартфоны серии nova 2 имеют двойную основную камеру, состоящую из 12 МП и 8 МП RGB модулей. Широкоугольный объектив 12 МП камеры используется для панорамной и широкоугольной съемки, а телеобъектив 8 МП — для съёмки удаленных объектов. При съёмке с зумом два объектива работают одновременно. Чтобы получить высококачественный снимок, первый объектив отвечает за детализацию, цвета, яркость и четкость, а второй выступает в качестве вспомогательного. При этом относительное отверстие F1.8 гарантирует быструю фокусировку на объектах в условиях низкого освещения. Профессиональный портретный режим так же, как и у фронтальной камеры, позволяет использовать эффект боке. Huawei nova 2 и nova 2 Plus способны снимать живые фото, создавать 3D панорамы, изменять точку фокусировки и глубину боке уже после съёмки.

Второе поколение смартфонов серии nova 2 и nova 2 Plus имеют диагонали экранов 5,0 и 5,5 дюймов соответственно и разрешение 1920×1080, а также цельнометаллические корпуса толщиной всего 6,9 мм. Смартфоны доступны в одном из трех цветов корпуса: графитовый черный, ярко-голубой или престижный золотой.

Смартфоны серии Huawei nova 2 оснащены миниатюрным сканером отпечатков пальцев на задней панели. Корпус nova 2 имеет скругленные края и аккуратную рамку, которая покрыта сплавом алюминия и магния.

Huawei nova 2 оснащены 8-ядерным процессором Huawei Kirin 659. В комбинации с интеллектуальным пользовательским интерфейсом EMUI 5.1 и ОС Android 7.0 он гарантирует бесперебойную производительность независимо от времени работы и количества установленных приложений.

Смартфоны Huawei nova 2 отличаются длительным временем автономной работы и быстрой зарядкой батареи. Всего за 30 минут устройства nova 2 и nova 2 Plus заряжаются на 43 и 39% соответственно, на 100% зарядку смартфонов требуется 100 и 105 минут. Батареи высокой емкости 2950 и 3340 мА*ч работают в сочетании с фирменной технологией энергосбережения Smart Power Saving 5.0, которая продлевает время автономной работы до 3 часов. Новая серия оснащена также целым набором функций, повышающих комфорт повседневного использования, среди которых Eye Comfort 2.0, Phone Clone и Huawei Share.

Для передачи аудио на другие воспроизводящие устройства, смартфоны Huawei nova 2 поддерживают беспроводную Bluetooth технологию aptX, обеспечивающую минимальную задержку звука на играх и видео для всех аудиокодировок Bluetooth. Это гарантирует синхронизацию звука и изображения на уровне аналогичном воспроизведению с компакт-диска.

Продажи смартфонов Huawei nova 2 стартуют 27 июля в официальном интернет-магазине shop.huawei.ru по рекомендованной розничной цене 23 990 руб. На следующий день устройства станут доступны и в других магазинах-партнерах компании. Старт продаж смартфонов Huawei nova 2 Plus планируется на конец августа. Рекомендованная розничная цена – 25 990 руб.