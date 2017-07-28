Федерация гандбола России разместила персональные данные в «облаке» Cloud4Y

Cloud4Y объявила о начале предоставления услуги по размещению персональных данных в «Облаке ФЗ 152» для Общероссийской общественной организации «Федерация гандбола России».

ФГР осуществляет развитие гандбола в Российской Федерации. Для реализации этой цели Федерация гандбола оказывает поддержку становлению и развитию детского и юношеского спорта, осуществляет содействие созданию центров и спортивных комплексов для занятий гандболом, формирует составы сборных команд и разрабатывает планы их подготовки, организует и проводит всероссийские и международные спортивные соревнования, защищает социальные права и интересы спортсменов, тренеров, судей и многое другое.

Продукт «Облако ФЗ 152» от Cloud4Y позволяет хранить и обрабатывать необходимые для работы «Федерация гандбола России» персональные данные в абсолютно изолированной среде. ПДн защищаются с помощью сертифицированных ФСТЭК России средств защиты от несанкционированного доступа. Данные, которые передаются по каналам связи от терминалов организации до сетевого интерфейса виртуальной машины, шифруются с помощью сертифицированного ФСБ России средства криптографической защиты информации (СКЗИ). Комплекс организационно-технических мер Cloud4Y обеспечивает надёжную защиту прав и свобод человека при обработке его персональных данных.

По словам генерального директора Cloud4Y Николая Фокина, часть специфики российского облачного рынка связана с комлаенс-функцией. «Задача обеспечения комплаенса в IT существовала всегда, однако, в текущих условиях она является одним из приоритетов. Для обработки персональных данных в соответствии с законом необходимо понимание специфики защиты персональных данных по 152-ФЗ и 242-ФЗ. Cloud4Y выступает в качестве лица, отвечающего за обработку ПДн по поручению оператора. Решение "Облако ФЗ 152" освобождает Оператора ПДн от капитальных затрат на создание и владение защищенной IT-инфраструктурой. Это удобно и позволяет бизнесу и общественным организациям сконцентрироваться на достижении основных целей».