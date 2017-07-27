SAP представила мобильное приложение TrueRec для хранения данных личных документов с помощью блокчейн

Центр инновационных разработок SAP Innovation Center Network представил мобильное приложение для iOS – TrueRec by SAP. Это цифровой сервис для хранения личных документов, сертификатов о профессиональной квалификации и образовании. В приложение можно добавить различные данные: от удостоверения личности, паспорта и водительских прав до документов об образовании, диплома или сертификатов с мест работы.

TrueRec – одно из первых приложений SAP на блокчейн. Решение поможет пользователям сохранить единоличное владение своими данными в одном сервисе и безопасно делиться информацией по запросу. Приложение будет полезным работникам тех профессий, которым необходимо часто предоставлять подтверждение своей профессиональной квалификации (например, пилоты авиации), и работодателям для проверки персональных данных потенциального кандидата.

Когда новые данные или документ загружаются в TrueRec, пользователь получает TRU-файл, а цифровой отпечаток (хэш) документа записывается в блокчейн. Это обеспечивает безопасность личных данных, потому что сама информация из документа не хранится в блокчейн. В то же время блокчейн является единственным и независимым источником для подтверждения достоверности информации для заинтересованных лиц.

TrueRec также не хранит сертификат или документ – пользователь может самостоятельно выбирать, где ему хранить свои документы (например, на своём телефоне). Он может увидеть TRU-файл в приложении TrueRec и отправить информацию работодателю и в другую организацию в любой удобный момент, чтобы они могли проверить достоверность, сравнив данные хэш в блокчейн.

TrueRec разработан на базе открытой open-source платформы Ethereum, которая позволяет пользоваться функциями умных контрактов (smart contract) для заключения сделок в онлайн-режиме.

Приложение TrueRec by SAP уже доступно для скачивания в App Store.