S7 впервые в мире оформила авиабилет через блокчейн с помощью «Альфа-Банка»

Авиаперевозчик S7 Airlines объявил о первом в мире оформлении билета с помощью подключения к банковским сервисам через блокчейн. Партнером выступил «Альфа-Банк». Это стало возможным благодаря запуску инновационной блокчейн-платформы для автоматизации торговых операций. Приватный блокчейн построен на базе протокола Ethereum, в котором посредством смарт-контрактов обеспечивается информационное взаимодействие контрагентов при проведении платежей.

В нынешней конфигурации платформы контрагентами стали S7 Airlines и агенты, осуществляющие продажу билетов. Платежи проходят через «Альфа-банк», который получает информацию о проводимых операциях из узла сети, включенного в приватный блокчейн. Весь цикл операций, включая формирование заявки на платеж, проверку достаточности средств на счете, списание средств и обновление статуса, выполняется системой автоматически.

По новой схеме оформлено уже более 100 авиабилетов. В компании-авиаперевозчике отмечают, что это первый проект, в котором создана инфраструктура для проведения платежей в постоянном режиме: от системы бронирования билетов до системы проведения платежей банка.

«Мы провели первую в мире сделку по покупке авиабилета через открытый блокчейн api к банку, но я уверен, что такая схема очень скоро будет использоваться многими компаниями во всем мире. Блокчейн-платформа позволяет существенно оптимизировать бизнес-процессы. Она автоматизирует любую схему взаиморасчета, даже очень сложную — например, складские поставки. При таком механизме практически не требуется участие человека: не надо выставлять счета, проводить сверки, писать акты. Потенциально к платформе могут быть подключены поставщики бортового питания, топлива, аэропортовых услуг — все те компании, с кем постоянно работает S7 Airlines и не только», — сказал заместитель генерального директора S7 Group по информационным технологиям Павел Воронин.

Скорость расчетов на платформе Ethereum выросла с 14 дней до 23 с. Авиакомпания не предоставляет агенту отсрочку платежа и получает выручку сразу после оформления авиабилета. Благодаря этой технологии агенты смогут работать напрямую с авиакомпанией без предоставления дополнительных финансовых гарантий. Ожидается, что решение позволит сократить документооборот и гарантирует безопасность операций.

«Мы видим спрос на блокчейн со стороны рынка и в дальнейшем намерены развивать и тиражировать это решение как совместно с S7, так и с другими клиентами банка, использующими в своей дистрибуции агентскую схему», — отметил руководитель по развитию расчетных проектов «Альфа-Банка» Петр Зубрицкий.

В дальнейшем с помощью новой технологии S7 Airlines планирует уйти от депозитной схемы взаиморасчетов и использований банковских гарантий, а также перевести на платформу информационное сопровождение повторяющихся бизнес-процессов, связанных с процедурами согласования и банковскими платежами.