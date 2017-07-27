Fortinet запускает международную службу сбора данных об угрозах

Fortinet запустила новую службу сбора данных об угрозах Fortiguard Threat Intelligence Service (TIS). В компании считают, что она повысит осведомленность руководителей в сфере информационной безопасности, предоставляя им сведения о последних тенденциях развития киберугроз и рисков для организаций. По задумке создателей, это поможет успешно противостоять злоумышленникам на международном уровне и принимать упреждающие меры защиты корпоративных сетей от постоянно появляющихся угроз.

«Благодаря высокой степени развитости и широкому охвату сети датчиков компания Fortinet предоставляет точные телеметрические данные об угрозах, получаемые из самых разных источников по всему миру. В отдел Fortiguard Labs ежедневно поступают сведения о 50 млрд событий. При помощи новой службы сбора данных об угрозах Fortiguard Threat Intelligence Service мы предоставляем нашим заказчикам и сообществу специалистов по безопасности доступ к подробным сведениям об угрозах», — сказал первый вице-президент отдела маркетинга продуктов и решений компании Fortinet Джон Мэддисон (John Maddison).

Само решение представляет из себя облачную платформу. А отдел Fortinet Fortiguard Labs состоит из двух сотен исследователей, которые оперируют данными с 3 млн датчиков. Платформа упорядочивает действующие на международном уровне угрозы по степени серьезности, благодаря чему руководители по информационной безопасности могут сделать выводы о наиболее актуальных киберугрозах. Также им доступно сравнение тенденций развития угроз как в общем масштабе, так и в пределах нужной отрасли в зависимости от размера компании и ее географического положения.

Интеграция со справочником Fortiguard Encyclopedia позволяет получить подробные описания угроз, содержащие сведения об их происхождении, поведении и мерах устранения. Данные об отдельных уязвимостях приложений и вредоносном ПО также содержатся в составляемых исследователями угроз Fortiguard Labs дополнительных примечаниях. Расширенные комментарии доступны в блогах Fortinet, ежеквартальных отчетах об исследовании угроз Fortiguard и еженедельных сводках данных об угрозах. Служба FortiGuard TIS сейчас доступна в открытой бета-версии.

В компании напоминают, что недавний опрос Forrester, в котором приняли участие 342 руководителя в сфере безопасности, показал, что основной проблемой опрошенных становится именно противодействие «постоянно изменяющимся киберугрозам». В отчете подчеркивается необходимость сбора качественных данных об угрозах, при помощи которых можно получить представление о методах злоумышленников и индикаторах компрометации.