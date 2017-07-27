DEAC отмечает рост спроса на защиту корпоративных данных на 41% за последний квартал

Оператор приватных дата-центров DEAC за последний квартал зафиксировал рост спроса рынка на ИТ-решения по защите корпоративных данных на 41%.

Информационная безопасность становится одним из ключевых приоритетов современного бизнеса, традиционные способы хранения данных уже не позволяют обеспечить высокой уровень надежности, что приводит к большим финансовым потерям.

Как утверждают эксперты DEAC, в последнее время это подтверждается резким ростом интереса со стороны бизнеса к услугам удаленного хранения данных и решений для безопасной работы с данными, в результате недавних атак вирусов-вымогателей: Wannacry, Petya, Misha, NotPetya, Schrodinger’s Petya, нанесших урон тысячам компаний по всему миру.

Больше половины запросов DEAC были ориентированы на услугу миграции критически важных ИТ-процессов в дата-центр для защиты корпоративных данных. Помимо этого, среди российского бизнеса устойчивый рост демонстрирует услуга резервного копирования данных, которая предусматривает развертывание индивидуального плана аварийного восстановления (DRaaS), позволяющего создавать катастрофоустойчивые решения международного уровня.

Компании все больше обращают внимание не только на базовые решения для информационной безопасности, но и ставят перед собой задачи по внедрению комплексных ИТ-сервисов и решений, способных защитить и восстановить критически важные бизнес-процессы в максимально короткий срок. Дополнительным катализатором более внимательного отношения к бизнес-данным является факт, что Россия входит в список стран, наиболее подверженным угрозе кибератак.

«На сегодняшний день кибератаки и вирусы эволюционируют наравне с решениями по защите данных и становятся все более сложными технически, в связи с чем опасения повторного заражения корпоративных данных вирусами является полностью реальным. Формирование стабильных диверсифицированных ИТ-решений в различных правовых системах России и Европы позволяет добиться максимально высокого уровня безопасности в работе с данными, что, несомненно, укрепляет устойчивость бизнеса в кризисных ситуациях» – отметил генеральный директор компании DEAC Андрис Гайлитис.

Передача задач сторонним операторам дата-центров в условиях чередующихся кибератак становится эффективным инструментом не только для экономии на ИТ-инфраструктуре, но и для надежной защиты данных от вирусов. Развитие различных технологий и облачных решений вносит новый тренд в потреблении услуг дата-центров – это размещение данных в нескольких дата-центрах одновременно для более высокой устойчивости бизнеса к различным форс-мажорным обстоятельствам. Репликация данных в нескольких дата-центрах открывает доступ к крупнейшим мировым точкам обмена трафика, а также гарантирует стабильность и непрерывность за счет распределения геополитических рисков.