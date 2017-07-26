ВТБ24 внедрит селфи-аутентификацию в безбумажных офисах

ВТБ24 объявил о реализации проекта биометрической аутентификации клиентов по внешности в новом типе офисов с безбумажным обслуживанием. Пилот признан успешным, и до конца 2017 года банк планирует масштабировать эту технологию на сеть из 150 офисов, в 2018 г. – на всю сеть.

Технология доступна в безбумажных офисах ВТБ24, особенность которых в том, что клиенты при оформлении продуктов подписывают только электронные версии документов. При этом помимо традиционной идентификации по паспорту банком предусмотрена биометрическая аутентификация на планшете, которая дополнительно подтверждает, что именно этот человек подписывает договор.

Механизм использования биометрии по внешности прост: при посещении безбумажного офиса клиент проходит аутентификацию на планшете банка, самостоятельно сделав свое фото. Далее автоматически осуществляется проверка на совпадение биометрических данных клиента с эталонным снимком, который был принят ранее при оформлении электронной подписи клиента для обслуживания в банке.

В случае успешной проверки появятся документы, которые необходимо подтвердить полученным на мобильный телефон кодом. Далее они будут отправлены в личный кабинет ВТБ24-Онлайн или на e-mail клиента. Технология может применяться при оформлении кредитов наличными, кредитных карт и депозитов, а также операциям банка в рамках обслуживания физических лиц.

«Новая технология обладает высокой надежностью, т.к. процесс биометрической аутентификации на планшетном устройствепроводится самим клиентом в отделении. Пройти эту процедуру удаленно невозможно. При этом сам формат безбумажного офиса очень удобен, т.к. он позволяет сократить время присутствия в офисе и повысить качество обслуживания. Отдельно отмечу, что теперь у клиента появляется круглосуточный доступ ко всем документам по ранее оформленным продуктам и совершенным операциям», - сказал старший вице-президент, директор департамента сети ВТБ24 Вячеслав Грицаенко.

В настоящее время ВТБ24 переходит на новую технологию обслуживания клиентов, которая заключается в отказе от использования бумаги в отделениях банка. На данный момент технология «безбумажного офиса» внедрена ВТБ24 в Москве. До конца 2017 г. банк планирует масштабировать ее на сеть из 150 офисов, в 2018 г. – на всю сеть (в настоящий момент - 1086 офисов в 75 регионах страны). Полномасштабное внедрение проекта безбумажного офиса на всю сеть ВТБ24 позволит сэкономить порядка 500 млн руб. в год.