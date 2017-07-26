«Воентелеком» представил на форуме «Армия – 2017» новые перспективные решения

«Воентелеком» в третий раз удивит гостей и участников Международного военно-технического форума «Армия – 2017» в Кубинке инновационными образцами телекоммуникационного оборудования и технологиями, выстраивающими основу современных сетей военной связи.

Концепция выставочного стенда основана на экстраполяции решений, полученных в ходе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ компании. Образцы, которые «Воентелеком» продемонстрирует на «Армии-2017», разработаны на основе технологий, позволяющих создавать максимально гибкую и эффективную систему боевого управления.

Унифицированное телекоммуникационное оборудование, которое уже используется в стационарном сегменте, может быть применено во всех эшелонах военной связи — наземном, морском, воздушном. Программное обеспечение, играющее главную роль в разработках «Воентелекома», способно заменить целую группу изделий, необходимых для коммутации, обеспечить полную совместимость связной техники, бесшовность передачи информации.

Все это позволит не только многократно увеличить скорость принятия решений, но и снизить эксплуатационные затраты в масштабах российских Вооружённых Сил.

Решения компании могут успешно применяться не только в военном, но и в гражданском секторе. Это выигрышная альтернатива для госкорпораций и отраслевых холдингов, имеющих разветвлённую сеть филиалов, отделений, большое количество автомобильного, железнодорожного, морского или воздушного транспорта.

«Воентелеком» входит в ТОП-20 крупнейших ИТ-компаний России, специализируется на создании, внедрении и обслуживании систем защищённой связи для Вооруженных Сил Российской Федерации и органов государственного управления. Является лидером в области кибербезопасности и информационных технологий.

Компания обеспечивает полный жизненный цикл телекоммуникационного оборудования, начиная от разработки, внедрения и применения и заканчивая выводом из эксплуатации и заменой новыми, более совершенными решениями.