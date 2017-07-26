 

В StarNet назначили директора по партнерским отношениям

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, Текст: Владимир Бахур

StarNet открыла должность директора по партнерским отношениям, которую занял Олег Сальманов.

Основной задачей Сальманова на новой должности станет укрепление позиций компании на российском и международном рынках промышленного интернета вещей. 

Новый директор по партнерским отношениям будет налаживать отношения с ведущими операторами сотовой связи и игроками рынка IoT.

Олег закончил Казанский государственный технологический университет по специальности «инженер АСУТП». До перехода в StarNet был редактором отдела «Технологии и телекоммуникации» газеты «Ведомости», а также работал аналитиком в ИК «Велес Капитал» и «Проспект», где занимался российским телекоммуникационным сектором. 

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