Решение Autodesk CFD получило сертификат соответствия стандартам РФ

Autodesk объявила о сертификации своего программного продукта Autodesk CFD. Сертификат, выданный ЦСПС, подтверждает соответствие Autodesk CFD требованиям ГОСТ и СНИП. Таким образом компании, которым необходимо производить расчеты потоков газов и жидкости (например, при проектировании вентиляционных систем здания или систем охлаждения электронных устройств), могут быть уверены, что результаты полученных расчетов соответствуют российским стандартам.

Технология Autodesk CFD, принадлежащая линейке продуктов Autodesk Simulation, разработана для автоматизации гидрогазодинамических вычислений и процессов теплопередачи. Она применяется на всех этапах проектирования, помогая оптимизировать конструкцию, устранить ошибки до передачи изделия в производство и спрогнозировать его поведение во время эксплуатации. Так, производители регулирующих устройств (вентилей, клапанов, турбин, компрессоров) с ее помощью могут заранее проанализировать возможные возникновения сверхзвуковых потоков, гидравлического удара и кавитации, а также отследить механическую эрозию, траекторию частиц и взаимодействие движущихся тел.

Autodesk CFD также используется для контроля температурных режимов в электронных устройствах. С его помощью проводится анализ, по результатам которого формируются процедуры управления тепловыми процессами. В результате производители могут сэкономить бюджет, снизив количество опытных образцов, и ускорить вывод своих изделий на рынок.

Autodesk CFD используют предприятия в машиностроении, авиационной, автомобильной и аэрокосмической промышленности, а также нефтегазовой и энергетической отраслях. Технология также применяется в промышленном и гражданском строительстве, например, для анализа потоков воздуха и тепловых режимов в зданиях. С ее помощью архитекторы и инженеры могут получить информацию о естественном освещении, тепловом комфорте, качестве воздуха и потреблении энергии системами кондиционирования.

Недавно компания Briggs Automotive Company (BAC) совместно с Autodesk представила арт-кар BAC Mono, в создании которого Autodesk CFD сыграл ключевую роль. В частности, в нем выполнялись аэродинамические испытания, которые в итоге повлияли на весь дизайн автомобиля.

Производитель отметил, что в конструкции спорткара применялась система активной аэродинамики, а в качестве материала широко использовалось углеводородное волокно.

Компания хотела добиться не только отличных аэродинамических показателей, но и постараться оформить внешний вид автомобиля, чтобы он имитировал эмуляцию прохождения потоков воздуха (как это выглядит в Autodesk CFD). Весь кузов автомобиля выкрашен в черный глянцевый цвет, а яркие полосы зеленого и синего спереди и красного и оранжевого сзади имитируют воздушный поток в виртуальной аэродинамической трубе.

Mono Art Car очень мощен. Конечно, беря в учёт поистине невесомую конструкцию. Так, авто оснащается 2,5-литровым четырёхцилиндровым двигателем мощностью 310 лошадиных сил, что позволяет ему стартовать с места до 60 миль в час (96 километров в час) всего за 2,8 секунды. Британский спорткар стал первым серийным автомобилем в мире, в конструкции которого применен графен. Из этого материала сделаны колесные арки машины. Также для Mono можно заказать колесные диски, изготовленные из карбона.

Автомобиль сначала был продемонстрирован на Autodesk Advanced Manufacturing Facility в Бирмингеме, а после этого принял участие в экспозиции фестиваля скорости в Гудвуде.