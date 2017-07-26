«Промсвязьбанк» запустил сервис денежных переводов Western Union в мобильном и интернет-банке

«Промсвязьбанк» объявил о доступности для клиентов услуги круглосуточных денежных переводов по системе Western Union в мобильном и интернет-банке. Перевод осуществляется в рублях или долларах США, получить его наличными можно в одном из более 500 тыс. отделений Western Union в 200 странах и территориях мира.

Для того, чтобы воспользоваться услугой денежного перевода Western Union в интернет-банке ПСБ, достаточно зайти в раздел «Переводы», в строке поиска ввести «Переводы Western Union» и заполнить простую форму согласно подсказкам.

Для получения услуги в мобильном и интернет-банке нужно иметь счет в валюте оправления/зачисления перевода или открыть его в разделе «Счета/Открыть счет». При желании клиенты могут также осуществить перевод со счета в офисах банка в соответствии с режимом их работы.

Подключить интернет-банк ПСБ клиенты могут на сайте.

Мобильное приложение банка доступно в AppStorе и Google play.