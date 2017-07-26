МГТС: количество запросов на установку антивирусов в Москве выросло в 5 раз

«Московская городская телефонная сеть» (МГТС) зафиксировала значительный рост обращений москвичей к услугам компьютерной помощи. В первом полугодии 2017 года этим сервисом пользовались в 1,5 раза чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество заказов на антивирус выросло по сравнению с прошлым годом в пять раз.

Наибольший спрос пришелся на поиск «плавающей» системной или аппаратной ошибки: за ним обращались в три раза чаще, чем в 2016 году. Шифрование сети Wi-Fi осталось второй по востребованности услугой, третьей — установка и настройка антивирусов.

«В наши дни, когда мы все чаще становимся свидетелями масштабных взломов и хакерских атак, вопрос защиты компьютерной техники и личных данных становится все более актуальным. Он касается как различных компаний, так и частных лиц. МГТС стоит на страже интернет-безопасности своих клиентов, обеспечивая не только стабильность работы сети, но и предлагая комплексную компьютерную помощь, — отметил директор по маркетингу и развитию бизнеса МГТС Дмитрий Кулаковский. — Сами пользователи, как никогда ранее, понимают важность безопасного существования в «цифровом» мире и все активнее применяют защиту своей компьютерной техники и данных. Заметный рост популярности компьютерной помощи от МГТС говорит о доверии наших клиентов к нам как к эксперту не только по вопросам работы сети, но и конечного пользовательского оборудования».