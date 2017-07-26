Garmin представила носимые навигаторы Foretrex 601 и 701

Garmin анонсировала два носимых навигатора Foretrex 601 и Foretrex 701 Ballistic Edition. Интеллектуальные устройства подходят для использования в самых суровых условиях, поддерживают три спутниковых системы, совместимы с большим числом спортивных и туристических датчиков и несут баллистический и тактический функционал и даже предсказывают погоду. Новинки предназначены для приверженцев экстремальных видов спорта и туризма, а также охотников.

По ударным температурным нагрузкам и водостойкости навигаторы нового поколения соответствуют военным стандартам MIL-STD-810GMIL, что позволяет использовать оборудование в самых сложных полевых условиях. Устройства весом чуть менее 90 граммов имеют 3-осевой компас с акселерометром и барометрический альтиметр. Данные выводятся на 2-дюймовый экран с высоким уровнем разрешения, который оптимален при использовании вне помещения, в том числе в комплекте с приборами ночного видения.

В отличие от навигатора предыдущего поколения Foretrex 401, который работал только в системе GPS, новые устройства поддерживают также ГЛОНАСС и GALILEO для обеспечения точного расчета координат. При этом возможно отображение на экране двух типов координат одновременно.

Время работы батареи (два элемента ААА) в навигационном режиме увеличено почти в три раза – с 17 до 48 часов. В режиме UltraTrac устройства действуют до одной недели, и как часы - до одного месяца.

Навигаторы Foretrex 601 и Foretrex 701 Ballistic Edition совместимы со смартфонами — на экране устройства могут отображаться электронные письма, текстовые сообщения и уведомления. Пользователь может воспользоваться функцией автоматической передачи данных в Garmin Connect и интеллектуальной системой обмена информацией между устройствами. Возможно подключение через смартфон и Bluetooth функции слежения в реальном времени — LiveTrack. Так же, как и в устройстве предыдущего поколения, в новых навигаторах поддерживается функция Jumpmaster для прыжков с парашютом.

Отличительная черта модели Foretrex 701 Ballistic Edition – возможность вести баллистические расчеты с помощью программного обеспечения Applied Ballistics Elite. Этот баллистический калькулятор понадобится пользователю для наведения на цель и ее удержания во время стрельбы на дальние расстояния. Интеллектуальная система учтет все важнейшие факторы: влажность, температуру воздуха, скорость ветра и отклонения, обусловленные силами Кориолиса, и деривацией. Расширенный функционал переводит навигаторы в разряд тактических и стрелковых гаджетов.

Foretrex 601 и Foretrex 701 Ballistic Edition совместимы со всеми аксессуарами Garmin – датчиками ANT+, термометром tempe, экшн-камерами VIRB, пульсометрами, а также датчиками скорости и частоты вращения педалей.

Старт продаж устройств в России намечен на август.