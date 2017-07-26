Дата-центр StoreData модернизировал систему видеонаблюдения

StoreData завершила модернизацию системы видеонаблюдения в своих центрах обработки данных, установив 32 новые видеокамеры и видеорегистраторы. Обновление оборудования позволило значительно повысить качество видео и увеличить срок записи с трех до пяти месяцев.

Обновление системы видеонаблюдения было одним из запланированных этапов в рамках общей модернизации инженерной инфраструктуры дата-центров StoreData, StoreData_Eco и StoreData_Lite, начавшейся еще в 2016 г. Апгрейд оборудования позволил не только усовершенствовать систему безопасности и повысить надежность дата-центра, но и предоставил клиентам возможность получать необходимые им записи в высоком разрешении, сделанные в течение более длительного периода, чем был ранее.

В рамках модернизации специалисты StoreData заменили аналоговое оборудование на цифровое, установив два новых видеорегистратора и 32 видеокамеры HIKVISION, что позволило улучшить качество записываемого видео. Кроме того, для каждого видеорегистратора был вдвое увеличен объем хранилища записей, теперь он достигает 16 ТБ. Это позволяет увеличить срок хранения видео, получаемого в режиме 24/7, на 60 дней больше. Теперь данные, полученные с видеокамер, будут доступны в течение пяти месяцев.

«Работа над улучшением качества предоставляемых услуг ведется в нашей компании постоянно. Ранее в 2016 году мы уже провели ряд обновлений в инженерной инфраструктуре ЦОДов: заменили батареи для ИБП, установили дополнительные кондиционеры и усовершенствовали систему раннего обнаружения пожара. Теперь пришло время и для системы видеонаблюдения ― одной из важнейших составляющих системы безопасности дата-центра в целом. Проведенная модернизация позволит нам качественно повысить уровень надежности и безопасности нашего ЦОДа, ведь именно этого ждут наши клиенты», ― отметил Антон Платонов, заместитель генерального директора НИЦ.