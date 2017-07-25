Xerox представила цветной принтер VersaLink C7000 формата A3 для средних и малых рабочих групп

Xerox объявила о начале продаж цветного принтера формата A3 Xerox VersaLink C7000, который расширил портфолио печатных устройств на обновлённой платформе Xerox ConnectKey. Новинка предназначена для средних и малых офисов и обеспечивает исключительное качество печати, высокую надёжность и производительность.

Xerox VersaLink C7000 обладает встроенной памятью 2 ГБ и процессором с частотой 1050 МГц. Благодаря этому принтер VersaLink C7000 печатает со скоростью до 35 страниц в минуту как в монохромном, так и в цветном режиме. При этом время выхода первой страницы составляет всего 5,1 секунды. Устройства поддерживают разрешение печати до 1200x2400 dpi и форматы до A3, что позволяет выполнять широкий диапазон офисных задач.

«Цветной принтер Xerox VersaLink C7000 способен занять центральное место в процессах работы с документами в малых и средних офисах, — сказала Виктория Топтун, менеджер по маркетингу продукции компании Xerox Россия. — Новинка хорошо подойдёт тем компаниям, которым требуется цветная печать достаточно интенсивного потока документов и поддержка формата A3, но которые пока не нуждаются в моделях старшего сегмента».

К принтеру Xerox VersaLink C7000 можно подключаться с мобильных устройств с помощью технологий Apple AirPrint, Google CloudPrint, NFC и Mopria, а также плагина Xerox Print Service для ОС Android. В принтере реализована возможность обмена данными с облачными сервисами, такими как Google Drive, Microsoft OneDrive и Dropbox, что упрощает работу как в офисе, так и удалённо.

5-дюймовый сенсорный экран позволяет управлять устройством таким же образом, как и при работе с планшетом. Интерфейс нового принтера можно персонализировать с учётом потребностей рабочей среды и отдельных пользователей. Xerox VersaLink C7000 поддерживает установку приложений из библиотеки Xerox App Gallery, что позволяет компаниям расширять функционал принтера и выстраивать на нём рабочие процессы в соответствии со спецификой бизнеса.

В принтере Xerox VersaLink C7000 реализован комплексный подход к безопасности. В частности, устройство обладает функциями защищённой печати и аутентификации по картам, что упрощает управление доступом и обеспечивает безопасность данных.

Реализованная в принтере технология Xerox ConnectKey превращает обычную периферийную технику в умных сетевых бизнес-ассистентов, которые отвечают потребностям современных компаний.

Принтер Xerox VersaLink C7000 уже доступен для заказа в России.