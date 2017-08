«Тинькофф Банк» запускает дебетовую карту All Games для геймеров

«Тинькофф Банк» объявил о расширении продуктовой линейки для геймеров и представил дебетовую карту All Games. Держатели карты получают бонусные баллы за все покупки. Накопленными баллами можно компенсировать покупки игр, игрового контента и электроники.

Условия начисления баллов: - 5% за покупки на Steam и Origin; - 5% за покупки на Xbox Games и PlayStation Store; - 2% за покупки в категориях «Рестораны» и «Фастфуд»; - 1% за любые другие покупки по карте.

Для держателей дебетовых карт Tinkoff All Games действует программа специальных предложений от партнеров банка, в рамках которой размер бонуса может достигать 30% от суммы покупки. Чтобы воспользоваться специальным предложением, нужно его активировать в личном кабинете на сайте Tinkoff.ru или в мобильном приложении.

Клиенты «Тинькофф Банка» могут одновременно пользоваться дебетовой и кредитной картами All Games. В этом случае все баллы за покупки по картам попадают на единый бонусный счет.

Накопленными баллами можно компенсировать игры и контент в магазинах Steam, Origin, Xbox Games и PlayStation Store и на сайте ru.4game.com; покупки в играх Blizzard Entertainment: World of Warcraft, Overwarch, Diablo, Heroes of the Storm, Hearthstone, StarCraft, а также в играх World of Tanks, Lineage II, League of Legends, Eve Online, Star Wars the Old Republic, War Thunder; товары в магазинах игр и электроники МВидео, Эльдорадо, Медиамаркт и других. 1 балл = 1 рубль РФ.

Также на дебетовую карту начисляется процент на остаток по счету — до 7% годовых в рублях.

Специально для владельцев дебетовых и кредитных карт All Games «Тинькофф Банк» добавил отдельное поле на карте, в котором можно указать игровой никнейм. Он будет напечатан под именем и фамилией держателя карты.

Обслуживание дебетовой карты бесплатно при наличии 50 тыс. руб. на вкладе, активного кредита наличными, или при наличии на карточном счете не менее 30 тыс. руб. за расчетный период. В остальных случаях плата за обслуживание равна 99 руб. в месяц.

Оформить дебетовую карту Tinkoff All Games можно с 14 лет.

Условия обслуживания и тарифы, а также заявка на оформление карты доступны по ссылке. Карта будет доставлена клиенту в течение нескольких дней в удобные для него место и время. Обслуживание карты полностью дистанционное — управлять счетом можно через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении.